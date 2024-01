Lymphome : voici les 6 symptômes qui doivent vous alerter

Un lymphome est un cancer qui se développe à partir de certaines cellules du système immunitaire, les lymphocytes. Cette maladie peut toucher les ganglions lymphatiques ou d’autres organes tels que le foie, la peau, ou plus rarement les poumons et le cerveau. Voici les symptômes qui doivent vous alerter.

Le gonflement des ganglions

L’un des principaux signes est l’augmentation du volume des ganglions lymphatiques. Ces derniers sont situés au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine. Ce type de gonflement, pas forcément douloureux, est dû à la prolifération excessive et anormale des lymphocytes, un type de globules blancs impliqué dans le fonctionnement du système immunitaire.

Une gêne respiratoire

Lorsqu’ils sont gonflés, les ganglions sont ainsi susceptibles d'exercer une pression sur d’autres organes, notamment dans l'abdomen, provoquant ainsi une gêne respiratoire, des essoufflements, et/ou une toux sèche persistante.

Une perte de poids

À un stade avancé, le lymphome peut également engendrer une fatigue intense, qui s’accompagne généralement d’une perte de poids brutale et inexpliquée, en sachant que ce type de cancer peut se propager à d'autres organes, dont la rate, le foie, la moelle osseuse, la peau et plus rarement le poumon et le cerveau.

Des sueurs abondantes

Des poussées de fièvre régulières et une transpiration excessive peuvent aussi se manifester, surtout pendant la nuit. Les sueurs peuvent être particulièrement importantes, au point de mouiller le pyjama et la literie.

des démangeaisons

Les lymphomes dits non hodgkiniens, qui représentent plus de 90% de l’ensemble des lymphomes diagnostiqués, et le lymphome hodgkinien (10 % des cas) peuvent aussi causer des démangeaisons incessantes.

les jambes lourdes

Dans certains cas, les ganglions peuvent enfler au niveau de l'aine et ce phénomène peut entraîner une sensation de jambes lourdes. Pour rappel, même si le risque de développer un lymphome augmente après l'âge de 60 ans, ce type de cancer peut toucher tout le monde et à tout âge.