Médecine : ces 4 rendez-vous santé à ne pas rater entre 18 et 75 ans

En 2024 sera généralisé le dispositif «Mon bilan prévention». Disponible gratuitement, celui-ci permet aux médecins généralistes de suivre tous les rendez-vous indispensables de leurs patients au fil de leur vie. Mais quels sont ces moments clés à ne pas rater ?

Une généralisation après quelques mois de tests. Le dispositif «Mon bilan prévention» sera généralisé en 2024 à l'ensemble du territoire français. Gratuit et déjà testé dans les Hauts-de-France, il permettra aux médecins généralistes de surveiller les étapes clés de la santé de leurs patients tout au long de leur vie.

Le principe de «Mon bilan prévention» est simple, et réside dans quatre rendez-vous d’une trentaine de minutes, gratuits et sans avance de frais, proposés à tous les adultes entre 18 et 75 ans, afin de suivre tous les moments importants de leur santé. L’objectif sera d'évaluer les risques de complications, ou de repérer de potentielles fragilités.

Selon de récents chiffres de l’Insee, l’état de santé perçu par les hommes et les femmes évolue fortement avec l’âge. Jusqu’à 29 ans, 48% des femmes et 52% des hommes pensent être en très bonne santé, ce qui les pousse à ne pas trop la surveiller. Mais ce chiffre baisse entre 30 et 49 ans, où hommes comme femmes ne sont plus que 30% à affirmer être en parfaite santé.

Quatre tranches d’âges éligibles au bilan santé «Mon bilan prévention» ont alors été identifiées comme des moments clés de la vie d’un patient et soumises au Haut conseil de la santé publique.

Entre 18 et 25 ans

Le rendez-vous médical dédié à cette tranche d’âge sera consacré à toutes les questions de santé concernant le passage à la vie active et à l’âge adulte. Il sera notamment porté sur la sensibilisation aux problèmes d’addictions, aux infections sexuellement transmissibles et à la santé sexuelle, ainsi qu’à la vigilance sur le sommeil et le bien-être mental.

Entre 45 et 50 ans

Les patients situés dans cette tranche d’âge seront soumis à une consultation afin de surveiller les premières complications possiblement observables sur le plan cardiologique chez les femmes. Il sera aussi question d’organiser les premiers messages de dépistages (cancers du sein, colorectal), et d’observer la potentielle apparition des maladies chroniques, ou des complications liées à la consommation de tabac.

Entre 60 et 65 ans

La consultation des personnes situées entre 60 et 65 ans est dédiée à optimiser la prise en charge des maladies chroniques et à anticiper les risques liés au changement de vie (passage à la retraite).

Entre 70 et 75 ans

Le dernier rendez-vous de cette boucle d’entretiens sera consacré à surveiller les facteurs de risque d’isolement et de dépendance, ainsi qu’à anticiper les fragilités liées à l’âge.