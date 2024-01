Temps d'écran pour les enfants : quelles pistes sont envisagées pour accompagner les familles ?

Après la déclaration d'Emmanuel Macron exprimant sa volonté de «reprendre le contrôle des écrans» pour préserver la santé des enfants, voici quelques pistes pour mieux gérer et pour prévenir les conflits au sein de la famille.

Pour accompagner les parents, Emmanuel Macron a soulevé, dans une conférence de presse adressée aux Français le mardi 16 janvier, un problème de taille concernant l’usage des écrans «qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer». Il a annoncé son intention d’établir de nouvelles règles qui «détermineront le bon usage des écrans dans les familles, à la maison comme en classe».

Selon une étude menée pour l'association e-enfance en 2023, les enfants commencent a utiliser Internet seul à partir de 6 ans, un âge de plus en plus jeune chaque année, et 89% des parents interrogés estiment que les écrans ont un impact sur leur comportement notamment concernant la perte de la notion du temps et l'isolement.

l'enfant de demain, la société future

L’exposition quotidienne aux écrans est censée avoir de mauvais effets sur le développement des enfants «même s'il n'y a pas de consensus scientifiques sur les risques avérés», affirme Justin Atlan, directrice générale de l'association e-Enfance, à CNEWS. «Néanmoins, les retours d’expériences des professionnels de l’enfance (psychologues, pédopsychiatres, professeurs ou éducateurs) émettent des liens entre une exposition précoce et excessive et des retards de développement en termes d’apprentissage».

Dire que les écrans sont mauvais pour les enfants est en quelque sorte une intuition professionnelle. «Par principe de précaution, ce n’est pas utile d’attendre les conséquences», affirme Justine Atlan, en précisant qu'il s'agit-là d'un problème politique, «c'est-à-dire qui touche la chose publique. En construisant l’enfant de demain, on construit la société future».

pas d'écran avant 3 ans

Quand faut-il interdire ? Selon la directrice, il faut prendre le problème à l'envers. «Les écrans n’apportent rien aux enfants avant 3 ans. Donc, en ne les exposant pas, ils ne loupent rien», affirme la directrice de l'association. Aujourd'hui, la pensée commune suggère que plus l'enfant apprend tôt à utiliser les écrans, plus il pourra s'adapter à la société, «c'est faux». Il doit apprendre à développer des capacités émotives, sociales et psychologiques, à s’occuper seul, à manipuler et à comprendre l'espace. Selon elle, l'enfant n'a pas besoin des écrans pour grandir, il est déjà extrêmement sollicité par le monde extérieur.

Le retour à la mode des jeux Lego témoigne d'une certaine lassitude des adolescents qui s’ennuient sur le numérique et du retour au plaisir de créer avec les mains. Il ne s’agit pas d’être contre le numérique, mais de lui accorder sa juste place.

La place de la règle

Les écrans sont souvent un sujet source de conflits à la maison. «C'est quand leur gestion se fait de manière improvisée et qu'elle n'est pas réfléchie avant qu'elle devient mauvaise et expose l'enfant aux risques d'addictions et aux problèmes de développement», précise Justine Atlan. «L'enfant a besoin d'un cadre clair, transparent et partagé en amont».

Le consensus s'accorde à dire qu'il ne faut pas d'écran avant de dormir, ni pendant le repas, ni le matin. Mais comme toutes les règles, elles restent des repères indicatifs et évoluent en fonction de l'âge et des circonstances. En tant que références, elles permettent de rassurer les parents qui ont peur d'être trop frustrants pour leurs enfants.

«Le contrôle parental fait partie des outils aidant notamment pour le cadre de temps», préconise la directrice. Les parents ont la possibilité de déléguer à la machine qui s’arrête automatiquement. Toutefois, il doit être expliqué aux enfants en amont car il peut être mal vécu et reste modulable.

Les risques d’internet

De nombreuses études ont déjà mis en lumière les conséquences supposées des écrans. Selon le Haut Conseil de la Santé Publique, le temps passé sur les écrans impacte la qualité du sommeil et est responsable de problèmes de surpoids. Le risque est encore plus important en ce qui concerne l’accès aux contenus sexuels, pornographiques ou violents.

L’association Internet Sans Crainte met en garde contre les dangers d’Internet dans une campagne de sensibilisation. Entre les mauvaises rencontres en ligne et la propagande qui circule, les enfants ne sont pas forcément armés. Cyberharcèlement, cyberprédateurs, cybercriminalité, cyberdépendance, exposition à des sites inappropriés, à des contenus violents ou haineux, désinformation et fakes news ainsi que tentatives d’escroquerie sont ici pointés du doigt.

L’association préconise aussi d’installer le contrôle parental et d'inciter les enfants à rester méfiants, «on ne sait jamais qui peut se cacher derrière un pseudonyme». L’objectif est de donner les clés aux enfants pour qu’ils puissent utiliser les outils numériques de manière sécurisée et responsable.