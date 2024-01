Maladies cardiovasculaires : quelle est cette routine qui permettrait de réduire les risques selon une étude ?

Les maladies cardiovasculaires font environ 18 millions de morts dans le monde chaque année. Des chercheurs américains se sont penchés sur des solutions qui permettraient d’en réduire les risques et ont déterminé qu’une routine sportive pourrait être la solution la plus adaptée.

Elles sont l’une des principales causes de décès en France. Les maladies cardiovasculaires désignent des troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins pouvant amener à de graves problèmes de santé. Elles se traduisent par des infarctus, des AVC ou encore des insuffisances cardiaques.

De nombreux facteurs peuvent expliquer le développement de ces troubles, notamment le tabagisme, une mauvaise alimentation ou encore un manque d’activité physique. Et c’est ce dernier point qui a interpellé des scientifiques de l’université de l’Iowa aux États-Unis.

Ils ont donc développé une étude parue mercredi 17 janvier sur le site Oxford Academic. Leur argumentation est basée sur un principe simple : pratiquer une activité physique régulière permet d’importants bienfaits sur la santé. Ils ont donc comparé l’efficacité des exercices de musculation et de cardio sur le risque cardiovasculaire. Cela a donc donné lieu à une routine sportive bien spécifique.

Quelle routine sportive adopter ?

Afin de mener à bien cette étude, les chercheurs ont axé leurs travaux sur 406 adultes, de 35 à 70 ans, souffrant de surpoids, voire d’obésité et d’hypertension artérielle. Parmi eux, 102 personnes ont été affectées au hasard à des exercices de musculation et 101 autres à des exercices de cardio. D’un autre côté, 101 personnes ont combiné les deux types d’exercices et 102 autres n’ont pratiqué aucun exercice.

Les participants ont donc été soumis à trois séances d’exercices supervisés d’une heure par semaine pendant un an. À chaque stade de l’étude, les chercheurs ont mesuré plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire, comme la tension artérielle, le cholestérol, la glycémie à jeun et le pourcentage de graisse corporelle.

Au terme de l’étude, les scientifiques ont conclu que l’exercice de cardio seul, comme combiné à l’exercice de musculation, permettait de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. À l’inverse, l’exercice de musculation seul n’a pas ces bénéfices sur la santé cardiaque.

Selon les scientifiques, «ces résultats peuvent aider à développer des pratiques et des recommandations cliniques et de santé publique pour les quelque deux milliards d’adultes souffrant de surpoids ou d’obésité dans le monde et présentant un risque accru de maladies cardiovasculaires».