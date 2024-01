Ménopause et cycle menstruel : la natation en eau froide soulage les symptômes, d'après une étude

Nager dans l’eau froide peut réduire significativement des symptômes du cycle menstruel et de la ménopause, comme les bouffées de chaleur et les sautes d’humeur, selon une étude britannique.

Une étude menée par l'University College London a révélé que la natation dans l’eau froide peut considérablement réduire les symptômes désagréables liés au cycle menstruel ou à la ménopause, comme les sautes d’humeur, ou encore les bouffées de chaleur.

En effet, l’immersion dans l’eau froide aurait une série de bienfaits physiques et mentaux, et certaines personnes ménopausées comparent même l'expérience à une «guérison».

I am very excited that my first paper on cold water swimming is coming out tomorrow in the @BrMenopauseSoc journal Post Reproductive Health. We did a survey of women who cold water swim to ask them if they thought swimming affected their menstrual and menopause symptoms. Their… pic.twitter.com/Q8Q1Kj07Gs

