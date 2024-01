Schizophrénie : voici les 7 symptômes qui doivent vous alerter

La schizophrénie est une maladie qui touche 600.000 personnes en France, et dont les symptômes sont multiples. Voici les sept qui doivent vous alerter en cas de survenance.

C'est une grave maladie qui touche 600.000 personnes en France. C'est pourquoi «Vidal.fr», site de référence en France sur les questions de santé, s'est penché sur la question, et révèle les symptômes de la schizophrénie.

Ils doivent être différenciés selon qu'ils entrent dans la catégorie des symptômes dits positifs (les hallucinations, les délires, les troubles de la pensée et du language, ainsi que l'agitation et les troubles psychomoteurs) et les symptômes dits négatifs (La démotivation, l’apathie et le retrait social ainsi que la dépersonnalisation).

les hallucinations

Les hallucinations sont associées à des problèmes auditifs, visuels, olfactifs ou encore cénesthésiques (sensation de courant électrique).

les délires

Le malade ressent un sentiment de persécution, de mégalomanie ou de mysticisme, proches de la paranoïa.

les troubles de la pensée et du language

Le raisonnement du malade est perverti par des pensées parasites. Il ne parvient plus à comprendre des mots courants. Communiquer avec lui devient difficile.

L’agitation et les troubles psychomoteurs

Le schizophrène est victime d'attitudes contraires à sa volonté. Il répète des mouvements, il fait des grimaces, des sourires et effectue des gestes impulsifs.

la démotivation

Les schizophrènes manquent fréquemment d'énergie et de motivation. Cette condition cause un manque d'enthousiasme et d'intérêt général dans la vie.

L’apathie et le retrait social

Les relations sociales finissent par se dégrader, tant le malade est en décalage avec ses amis et sa famille. Il finit par s'isoler et se replier sur lui-même.

la dépersonnalisation

Le schizophrène a l’impression que son corps est dissocié de sa personne ou que ses membres pourraient se détacher. Il peut se toucher pour vérifier si sa propre personne est réelle ou pas.