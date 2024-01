Feuilles d'olivier : voici les 5 bienfaits sur la santé 

Digestion, circulation sanguine, hypertension… Consommées sous forme d’infusion, les feuilles d’olivier présentent de multiples bienfaits pour la santé. Voici leurs principales vertus.

favorisent la circulation sanguine

Les feuilles d’olivier sont traditionnellement connues pour favoriser la circulation sanguine en agissant sur la vasodilatation des vaisseaux. À l'instar des feuilles de vigne rouge, elles peuvent soulager les personnes souffrant de sensation de jambes lourdes ou de varices.

Aident à lutter contre l'hypertension

Elles sont également recommandées en cas d'hypertension artérielle. Et pour cause, les feuilles d’olivier sont concentrées en oleuropéine, un puissant polyphénol ayant un effet hypotenseur.

Diminuent le taux de mauvais cholestérol

Les patients ayant du diabète ou du cholestérol peuvent compter sur elles et plus précisément, sur leurs vertus hypoglycémiantes. Consommer ces feuilles permettrait en effet de réduire le taux de glucose et de lipides dans le sang.

Stimulent le système immunitaire

En renforçant nos défenses immunitaires, les feuilles d’olivier favorisent notre résistance aux infections. Pendant la période hivernale, n’hésitez donc pas à boire régulièrement une tisane ou une infusion de feuilles d’olivier.

Facilitent la digestion

Enfin, sachez que ces feuilles sont un bon remède pour traiter les problèmes de digestion et de transit, notamment la constipation. De plus, elles ont un effet spasmolytique et sont ainsi bénéfiques pour soulager les douleurs à l’estomac.