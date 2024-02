Régime : Jean-Michel Cohen répond à toutes les questions que l'on se pose dans un livre

Sauter le petit déjeuner, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Mozzarella ou burrata ? Que boire à l'apéro ? Faut-il prendre des produits 0% ? Avec pédagogie, le médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen répond dans un livre à toutes les questions que l’on peut se poser sur les régimes.

Quand on entreprend un régime, de nombreuses questions nous traversent l’esprit. On ne sait pas toujours quels sont les aliments à bannir et ceux à privilégier, ou si l'on doit tirer un trait sur les apéros, les sorties au restaurant ou les féculents. Avec toutes les infos contradictoires qui circulent sur le web et les réseaux sociaux au sujet de la nutrition, on a tendance à s'y perdre.

Mais pour y voir plus clair, vous pouvez compter sur le nouvel ouvrage du célèbre médecin nutritionniste Jean-Michel Cohen. Intitulé «Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un ami nutritionniste» (éd. First), ce livre de référence, précis et rempli de bons conseils, prend la forme d'un dialogue entre la journaliste Valérie Expert et Jean-Michel Cohen.

Comment gérer les envies de sucre ? Est-ce que je suis obligé de manger si je n’ai pas faim pendant mon régime ? Est-ce qu’il y a un moment où cela ne sert à rien de s’obstiner ? D’ailleurs, c’est quoi le poids idéal ? Puis-je boire un petit verre de vin ? Et quid des céréales au petit déjeuner ? Les interrogations de Valérie Expert sont celles de tout le monde.

Des régimes et des idées de recettes

Et le docteur, auteur de «La méthode Cohen», y répond simplement, avec bienveillance et pédagogie, en laissant de côté le jargon scientifique et en ajoutant une touche d’humour, Jean-Michel Cohen n’hésitant pas à «charrier» son amie sur ses idées reçues autour de l’alimentation.

Au fil des cent premières pages, il évoque également la question du poids qui stagne, le cholesterol, la rétention d’eau, la ménopause, les effets du sommeil sur la prise du poids, et offre au lecteur un véritable mode d’emploi en cas de fringales.

Ce n'est pas tout. Dans une dernière partie, le nutritionniste propose même plusieurs types de régimes, qui, statistiquement, conviennent au plus grand nombre, ainsi que des recettes légères, qui restent gourmandes et élaborées.

«Tout le monde n’a pas la chance d’avoir un ami nutritionniste», éd. First, 19,95 €, Jean-Michel Cohen et Valérie Expert, déjà disponible en librairies.