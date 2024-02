Infection à chlamydia : voici les symptômes qui doivent vous alerter

Infection sexuellement transmissible causée par une bactérie, la chlamydiose peut parfois passer inaperçue, les symptômes étant peu ou pas présents. Toutefois, certains signes peuvent quand même vous alerter, en sachant que les symptômes varient en fonction du sexe.

Chez la femme

Des pertes vaginales

Transmise lors de rapports sexuels non protégés, la chlamydiose, due à la bactérie Chlamydia trachomatis, entraîne des pertes vaginales de couleur jaune ou blanche, appelées leucorrhées, et qui sont parfois malodorantes.

Des rapports sexuels douloureux

Certaines femmes peuvent en outre ressentir des douleurs pendant et après les rapports sexuels (dyspareunie), voire constater des saignements vaginaux à la suite de l’acte, ou en dehors des menstruations.

Des brûlures lors de la miction

Souvent confondue avec une cystite, l'infection à Chlamydia provoque généralement un besoin fréquent d'uriner. Les patientes infectées se plaignent aussi de douleurs ou de brûlures lors de la miction.

Des douleurs pelviennes

Quand l’infection est aiguë, des douleurs dans le bas du ventre, au niveau de la région pelvienne et rectale, peuvent aussi se manifester de manière chronique. Ce symptôme peut s’accompagner de fièvre.

Si vous avez le moindre doute, consultez votre médecin, en sachant que la chlamydiose peut être détectée via une analyse d'urine ou un prélèvement vaginal.

Chez l'homme

Un écoulement blanchâtre

Chez les hommes, cette affection engendre un écoulement aqueux et blanchâtre par le pénis, et dans certains cas par le rectum, une zone qui peut elle aussi être infectée, et douloureuse.

Des douleurs au niveau des testicules

Par ailleurs, les patients non traités sont susceptibles de présenter une sensibilité ou des douleurs dans les testicules. Si l’infection entraîne une inflammation, ils peuvent devenir rouges et enflées.

Des brûlures en urinant

Des picotements et une sensation de brûlure au niveau de l’urètre peuvent être un symptôme de la chlamydiose, particulièrement lors de la miction. Mais en général, cette bactérie reste silencieuse. C’est pourquoi il est essentiel de se faire dépister régulièrement, une fois par an minimum.