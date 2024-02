Quelles sont les maladies qui peuvent retarder les règles ?

Un retard de règles peut se montrer particulièrement stressant. Hormis la grossesse, d’autres causes peuvent l’expliquer, comme des maladies. Certains symptômes avant-coureurs sont identifiables.

Leur retard est synonyme de stress. Les règles ont une place centrale dans la vie des femmes pour suivre leur cycle menstruel et lorsqu’elles tardent à arriver, la possibilité d’une grossesse est bien souvent la première explication pouvant venir à l’esprit.

Malheureusement, cela n’est pas la seule raison envisageable. S’il peut simplement s’agir de stress, de problèmes de poids, d’un changement important dans son hygiène de vie ou encore d’un arrêt de prise de pilule contraceptive, cela peut aussi être provoqué par certaines maladies.

Thyroïde hyperactive

La thyroïde hyperactive est une anomalie pouvant complètement dérégler le cycle menstruel des femmes et peut parfois avoir une influence sur la fertilité.

Concrètement, il s’agit d’un trouble qui se produit lorsque la glande thyroïde produit des hormones en trop grande quantité. Il est généralement causé par la maladie de Graves-Basedow ou par une simple inflammation de la thyroïde. En plus du dérèglement des menstruations, cette pathologie peut aussi provoquer des suées excessives, une perte de poids importante malgré l’appétit ou encore un tremblement des mains.

Syndrome des ovaires polykystiques (SOPK)

Le syndrome des ovaires polykystiques est une infection hormonale courante, touchant 8 à 13 % des femmes en âge de procréer. Il se traduit majoritairement par des anomalies du cycle menstruel, mais également des taux excessifs d’androgènes et des kystes dans les ovaires. C'est l’une des principales causes d’infertilité.

Les personnes atteintes du SOPK sont par ailleurs davantage susceptibles de développer d’autres problèmes de santé, comme le diabète de type 2, l’hypertension artérielle ou encore un cancer de l’endomètre.

L’endométriose

L’endométriose correspond à un développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Cette maladie chronique touche près de 10 % des femmes à l’échelle mondiale.

Malheureusement, les causes pouvant provoquer l’endométriose sont inconnues et il n’est pas encore possible de savoir comment la prévenir. Cependant, de nombreux symptômes ont été identifiés, notamment celui du retard des règles. Des douleurs pelviennes chroniques, des ballonnements ou des saignements en font aussi partie.

Dans d’autres cas, les retards de règles peuvent aussi provenir de l’allaitement, de la prise de certains médicaments ou encore du post-partum.