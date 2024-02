Voici les 10 aliments à consommer si vous manquez de fer

Les compléments alimentaires ne sont pas les seules solutions face aux carences en fer. De nombreux aliments de la vie quotidienne en contiennent. Parmi eux figurent des aliments de provenance animale, mais aussi végétale.

Les bienfaits du fer sont non-négligeables. L'oligo-élément présent dans plusieurs aliments permet d'assurer le transport de l'oxygène dans les cellules par les globules rouges. Sa présence dans la myoglobine, réserve d'oxygène dans les muscles, en fait un élément indispensable à notre organisme. Voici les 10 aliments à privilégier pour faire le plein de fer.

Les abats

Les abats ne sont pas appréciés de tous, mais ce sont les aliments les plus riches en fer. Parmi eux figurent le boudin noir poêlé qui contient 22,8mg de fer pour 100g, ainsi que les rognons et le foie.

Adobe Stock



Les algues

Les amateurs de saveurs marines seront ravis. Les algues tels que la laitue de mer ou la spiruline, sont d'excellents aliments pour faire le plein de fer.

Adobe Stock



Le cacao

Le chocolat noir est l'un des aliments les plus riches en fer - à 70% de préférence. Leur consommation permet un bon complément.

Pixabay



Les céréales enrichies

Un petit déjeuner riche en fer ne peut se passer de céréales dites «enrichies en vitamines». Elles peuvent être prise avec un produit laitier, ainsi qu'un fruit, dont la vitamine C boostera l'absorbtion du fer.

Adobe Stock



Les crustacés

Les appréciateurs de fuits de mer seront ravis. Ceux-ci sont riches en fer, surtout les palourdes, les bigorneaux ou les moules.

Adobe Stock



Les épices

Elles rajoutent un véritable plus en goût et en fer. Pour 100 grammes, les épices telles que le cumin (66,4mg), la coriandre (16,3mg), le curry (29,7mg), ou encore le gingembre (19,8mg) représentent un excellent apport en fer. Elles sont toutes présentent dans le zaatar, un mélange d'épices du Moyen-Orient.

Pixabay



Les légumes secs

Les lentilles, les pois chiches ou encore les haricots rouges sont d'excellents accompagnants pour les viandes et poissons, et contiennent en moyenne 3mg de fer pour 100 grammes. Le mélange de fer de provenance animale et végétale facilite son assimilation.

Pixabay



Les poissons

Les poissons dits «bleus» - thon, sardine, hareng, maquereau grillé, sont les plus riches en fer. Ils peuvent être cuisinés une à deux fois par semaine pour un bel apport.

Adobe Stock



Le thym

Avec 30mg de fer dans 100 grammes, le thym est un apport bénéfique, idéal pour assaisonner et parfumer les plats.

Adobe Stock



Les viandes rouges

Les viandes rouges apportent beaucoup plus de fer que les viandes blanches telles que le veau et la volaille. Pour les amateurs de viande blanche, tout n'est pas perdu, à condition de privilégier les parties les plus foncées comme les cuisses, qui sont les plus riches en fer.