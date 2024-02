Cancer : 3 symptômes se manifestant le matin qui peuvent signifier un risque

Certains symptômes, pourtant anodins, peuvent se montrer déterminants pour détecter la présence d’un cancer, notamment le matin.

Plus un cancer est détecté tardivement, plus les chances d’en guérir diminuent. Il est donc important de connaître les symptômes qui peuvent nous alerter, jusqu’aux plus insignifiants.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, une hausse de 77 % des cas de cancer est prévue d’ici 2050. Des prévisions particulièrement inquiétantes qui poussent les scientifiques à accélérer leurs recherches. Et malgré les avancées technologiques et scientifiques, il demeure aujourd’hui toujours difficile à identifier. Chez l’homme, les cancers les plus fréquents sont celui de la prostate, du poumon, et le cancer colorectal. Chez les femmes, c’est le cancer du sein qui est le plus répandu, suivi du colorectal, puis du poumon.

Selon l’Express, trois symptômes additionnés, se manifestant principalement au réveil, peuvent être des signes d’alerte.

Se réveiller avec une toux persistante

Les personnes se réveillant avec une toux persistante peuvent être atteintes d’un cancer. Si cela dure plus de deux ou trois semaines en s’intensifiant, il est important de consulter un professionnel de santé.

De même pour un mal de gorge qui s’installe sur ce laps de temps. Il est important de prévenir n’importe quel risque.

Se réveiller fatigué

Si cela peut paraître tout à fait anodin, se réveiller fatigué en plus d’une toux importante peut cacher un cancer. Cela est essentiellement à surveiller chez les personnes qui sont habituellement énergiques au réveil.

Si cette fatigue s’installe également dans la journée, il est préférable de prendre ses précautions et de vérifier son état de santé.

Avoir des sueurs nocturnes

Avoir des sueurs nocturnes de façon régulière est aussi très inquiétant. Encore une fois, additionné à la fatigue et à la toux, ce symptôme vient consolider les inquiétudes.

Les sueurs nocturnes abondantes peuvent aussi être un signe de lymphome, qui correspond à des tumeurs malignes du système lymphatique.