Toxoplasmose : comment cette maladie souvent méconnue se transmet-elle ?

Causée par le parasite nommé Toxoplasma gondii, la toxoplasmose est généralement bénigne, sauf chez les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Viandes contaminées, chats infectés… Voici les modes de transmission de cette maladie, qui passe souvent inaperçue.

LA VIANDE CONTAMINÉE

La toxoplasmose est une maladie qui se transmet des animaux aux êtres humains. Le parasite responsable de cette maladie, appelé Toxoplasma gondii, atteint un grand nombre d’espèces (porc, bovin, mouton…) et se présente sous forme de kystes. Et c’est en ingérant ces kystes, présents dans la viande, que l’homme peut être à son tour contaminé, en sachant que cette maladie n'est pas contagieuse entre les êtres humains. Pour tuer les parasites et éviter une potentielle infection, il est important de bien cuir toutes les viande, surtout le porc et bœuf.

Les excréments de chats

Cette maladie touche également les animaux domestiques, tels que les chats. Chez les félins, elles se manifestent sous forme d'oocystes, des œufs microscopiques du toxoplasme. Ces parasites sont ensuite expulsés dans leurs excréments. On peut ainsi contracter la maladie en portant ses mains à sa bouche après avoir manipulé la litière. Pour rappel, cette infection est généralement bénigne, sauf chez les personnes immunodéprimées et la femme enceinte. Cette dernière peut en effet transmettre la toxoplasmose au fœtus et affecter son développement.

Les fruits et légumes crus mal lavés

On peut par ailleurs contracter cette infection en consommant des fruits et légumes crus qui n’ont pas été soigneusement lavés. Ces aliments, surtout ceux qui poussent dans la terre, peuvent être souillés par des excréments porteurs du parasite. Pour ne prendre aucun risque, on recommande souvent aux femmes enceintes de non seulement les laver, mais aussi de les peler entièrement, le parasite étant donc apte à traverser la barrière du placenta. À noter que la toxoplasmose est le plus souvent asymptomatique : près de 80% des personnes contaminées ne présentent aucun symptôme. Et lorsqu’il y en a, ils sont généralement confondus avec ceux de la grippe.