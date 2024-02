Frais médicaux : ce qui va changer dès le 31 mars pour les restes à charge

À partir de ce lundi 19 février, les consultations médicales seront moins bien remboursées tandis que le «reste à charge» pour l'achat d'une boîte de médicaments va passer de 50 centimes à un euro dès le 31 mars.

Des prix en hausse. Face à la dégradation des comptes de la Sécurité sociale, Emmanuel Macron s'était dit favorable à la hausse des frais de santé, et notamment des «restes à charge», c'est-à-dire de la partie non remboursée par l'État lors d'une consultation médicale ou de l'achat de médicaments. Cette somme, inchangée depuis 2008, va désormais évoluer à partir de ce lundi, et du 31 mars prochain.

1 euro supplémentaire pour les consultations, 50 centimes pour les médicaments

Dans le détail, un décret paru au Journal officiel a modifié «les limites dans lesquelles est fixé, par l’Union nationale des caisses d’assurance-maladie, le montant de la participation forfaitaire des assurés sociaux pour les actes médicaux». En d'autres termes, cela signifie qu'un patient sera moins remboursé après un rendez-vous, par exemple, chez un médecin généraliste.

Depuis ce lundi 19 février, la participation forfaitaire passe donc de 1 à 2 euros pour une consultation à 26 euros et 50 centimes. Une hausse qui s’applique «à l’exception des actes réalisés au cours d’une hospitalisation, des analyses de biologie médicale et des examens de radiologie».

Mais ce n'est pas tout. La franchise médicale va également enregistrer une hausse au printemps. Le Journal officiel mentionne cette fois un décret qui change «les montants des franchises médicales applicables aux médicaments, aux actes paramédicaux et aux transports sanitaires, ainsi que leurs plafonds journaliers».

À partir du 31 mars, les médicaments seront donc moins remboursés, à hauteur de 50 centimes supplémentaires. Pour les ambulances, le reste à charge passera de 2 à 4 euros. Les femmes enceintes et les personnes aux revenus très modestes ne sont pas concernées par ces hausses.

800 millions d'euros d'économies

Les associations de patients avaient fortement critiqué ces augmentations, redoutant en particulier leur effet sur les plus précaires. «Faire payer doublement les gens qui sont malades, ce n'est pas comme cela qu'on responsabilise. On les culpabilise», avait estimé en janvier Gérard Raymond, président de France Assos Santé.

Cette augmentation doit néanmoins permettre au gouvernement de renflouer les caisses. Selon les estimations communiquées lors des débats sur le budget de la Santé 2024, la mesure devrait permettre 800 millions d'euros d'économies pour les caisses de la Sécurité sociale.