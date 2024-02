Le vaccin contre le Covid-19 serait à l'origine de sérieux problèmes de santé, selon une étude

Une étude internationale, publiée la semaine dernière, a mis en lumière des signes inquiétants d'un lien entre la vaccination contre le Covid-19 et certains problèmes de santé.

Les résultats d'une étude, publiée la semaine dernière dans la revue Vaccine, ont révélé des corrélations entre l'injection des vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca contre le Covid-19 et plusieurs problèmes médicaux sérieux, nécessitant une enquête plus approfondie.

Cette étude, la plus importante à ce jour, réalisée par l'organisation Global Vaccine Data Network, a analysé les données de 100 millions de personnes vaccinées dans huit pays différents, dont le Canada, l’Argentine, l’Australie, le Danemark, la Finlande, la France, la Nouvelle-Zélande et l’Écosse.

des effets indésirables

Les conclusions de cette étude ont indiqué que certains effets secondaires indésirables, tels que la myocardite, la paralysie de Bell, les convulsions, la péricardite et le syndrome de Guillain-Barré, pourraient être liés à la vaccination. Les symptômes de ces affections sont apparus en moyenne 42 jours après l'administration des vaccins étudiés.

Notamment, des cas de myocardite ont été signalés suite à l'administration des vaccins à ARNm de Pfizer-BioNTech et Moderna, après la première, deuxième et troisième dose. De plus, une augmentation significative du risque de péricardite a été observée chez les personnes ayant reçu une troisième dose du vaccin à vecteur viral d’AstraZeneca.

Les chercheurs ont également identifié un risque accru de développement de caillots sanguins dans le cerveau après l'administration du vaccin à vecteur viral, comme celui d’AstraZeneca, ainsi qu’une augmentation des cas de syndrome de Guillain-Barré chez les personnes vaccinées avec ce même vaccin.

Cependant, malgré ces résultats préoccupants, les chercheurs ont souligné que les infections dues au Covid-19 présentent un risque encore plus élevé de provoquer ces mêmes problèmes de santé graves que la vaccination.

Il est donc crucial de peser les bénéfices et les risques de la vaccination dans le contexte de la pandémie.