Burn-out : ce nouveau test permet d'évaluer les risques de ce syndrome, selon les chercheurs

Dans un contexte d’explosion du nombre de cas de burn-out, des chercheurs norvégiens ont récemment mis au point un test permettant d’en évaluer les risques.

Il s’agit d’un fléau qui se repand de plus en plus dans le monde du travail. Le burn-out, ce syndrome qui se définit comme un épuisement professionnel, se distinguant par une fatigue importante et un sentiment profond d’échec, voire d’incompétence, a explosé ces dernières années.

Sans être rapidement diagnostiqué, le burn-out peut faire sombrer la personne qui en souffre, la vider de toute son énergie, de sa motivation et lui faire perdre sa propre estime d'elle-même. Des chercheurs norvégiens ont donc travaillé sur un test visant à aider ceux qui le souhaitent à déterminer s’ils en sont atteints.

5,8 millions de cas de burn-out en France en 2022

Si ce syndrome a toujours existé, il n’a été reconnu et officiellement intégré dans la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la Santé en 2019. Depuis, le nombre de cas ne fait que d'augmenter.

Selon une enquête de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse), datant du mois de mars 2023 et rapportée par le site de santé Medadom, 34 % des salariés français étaient en burn-out, dont 13 % plongés dans un burn-out «sévère», représentant ainsi 2,5 millions de cas. L’association Vaincre le Burn-out a également affirmé que près de 5,8 millions de salariés ont été mis en arrêt de travail avec une dépression aggravée par leurs conditions de travail en 2022.

Un bilan qui a donc fortement augmenté depuis 2019 où environ 17 % des salariés français avaient déclaré avoir déjà vécu ce syndrome. La pandémie de Covid-19 a notamment contribué à cette hausse de l’épuisement professionnel, représentant une source d’angoisse et de stress supplémentaire, ainsi que des difficultés à séparer la vie professionnelle de la vie personnelle.

Un questionnaire en ligne

Il peut être difficile ou effrayant de sauter le pas en consultant un professionnel de santé. C’est pourquoi une équipe de chercheurs du département de psychologie de l’Université de sciences et de technologie à Trondheim, en Norvège, a dévoilé son nouveau test, dans le cadre du projet Scandinavian Journal of Psychology.

Il s’agit d’un questionnaire accessible en ligne sur le site Burnout Assessment Tool et dont la version française est disponible ICI, qui permet d’évaluer son état mental et physique, en tant que salarié. Deux versions existent, une pour les personnes ayant déjà souffert d’un burn-out et l’autre pour celles qui souhaitent faire un premier test.

Le questionnaire s’organise en plusieurs questions divisées en catégories, comme l’épuisement, la déficience émotionnelle ou encore les plaintes psychosomatiques et physiques. Les questions varient, demandant par exemple la fréquence à laquelle on estime être mentalement et physiquement épuisé au travail, ou encore à laquelle on éprouve des difficultés à gérer ses émotions dans le cadre professionnel. Ce à quoi il faut ensuite choisir une réponse sur les cinq proposées (jamais, rarement, parfois, souvent, toujours).

À l’issue de ce test, les individus obtiennent un score leur permettant d’évaluer un potentiel burn-out, mais il ne permet toutefois pas de donner un vrai diagnostic. S’il s’avère alarmant, il sera nécessaire de consulter un professionnel de santé.