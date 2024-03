Obésité : plus d'un milliard de personnes en sont atteintes dans le monde, confirme l'OMS

Plus d’un milliard de personnes atteintes d'obésité vivent dans le monde, a révélé une étude relayée par l’Organisation mondiale de la Santé, à l’occasion de la journée mondiale contre l’obésité lundi 4 mars.

Un chiffre inquiétant dévoilé à l’occasion de la journée mondiale contre l’obésité lundi 4 mars. Une étude publiée par The Lancet et relayée par l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), a révélé que plus d’une personne sur huit dans le monde vit en situation d'obésité, soit plus d’un milliard.

Chez les adultes, le niveau mondial a plus que doublé depuis 1990, et a même quadruplé chez les enfants et les adolescents âgés de 5 à 19 ans. En 2022, 42% des adultes étaient en surpoids.

«Les pays présentant les taux combinés d'insuffisance pondérale et d'obésité les plus élevés en 2022 sont les nations insulaires du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que celles du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord», a mentionné l’article de l’OMS publié le 1er mars.

Si les taux de dénutrition ont baissé, l’étude montre qu’ils restent un problème de santé publique dans de nombreux endroits, particulièrement en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne.

31 gouvernement mobilisés pour ralentir l'obésité

Lors de l'Assemblée mondiale de la santé de 2022, les États membres avaient adopté le plan d'accélération de l'OMS, qui soutient l'action des pays jusqu'en 2030. Aujourd’hui, 31 gouvernements montrent la voie à suivre pour ralentir l’épidémie grâce à un plan en plusieurs actions visant à soutenir des pratiques saines dès le premier jour. Il s'agit aussi de réglementer la commercialisation nocive des aliments et boissons destinées aux enfants.

Les politiques scolaires en matière d'alimentation et de nutrition, les campagnes d'éducation et de sensibilisation du public en faveur d'une alimentation saine et de l'exercice physique, et les politiques fiscales et de tarification visant à promouvoir des régimes alimentaires sains, font aussi partie des actions mises en place par ce plan.

L'obésité est une maladie chronique complexe, aux multiples facteurs qui ne sont pas tous sous le contrôle de la personne en étant atteinte. Parmi les autres formes de malnutrition existantes figurent aussi la dénutrition (émaciation, retard de croissance, insuffisance pondérale), l'insuffisance de vitamines ou de minéraux, et le surpoids.

«La dénutrition est responsable de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans et l'obésité peut être à l'origine de maladies non-transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers», a mentionné le document.