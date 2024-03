Brésil : avec 1 million de cas de dengue enregistrés jusqu'à présent cette année, le pays est en état d'urgence

Le Brésil a dépassé les 1,2 million de cas de dengue en 2024 lundi 4 mars. Le pays est actuellement en état d'urgence.

Le nombre de cas de dengue au Brésil en 2024 va bientôt dépasser celui de 2023. Au total, 1.212.263 cas ont été recensés entre le 1er janvier et le 4 mars, selon le ministère brésilien de la santé. A titre de comparaison, 1,6 million de cas de la maladie avaient été recensés pour l'ensemble de l'année 2023.

Outre le nombre important de contaminations, 278 personnes sont déjà décédées de la dengue en 2024 et au moins 744 personnes décédées font l'objet d'investigations pour déterminer si la maladie est liée à leur mort.

Le sud-est du pays particulièrement touché

L'ensemble du Brésil est touché par la dengue mais c'est le Sud-Est du pays qui enregistre la plus forte concentration de cas. L'unité fédérale de Minas Gerais enregistre actuellement plus de 400.000 cas, São Paulo plus de 217.000 cas et l'unité fédérale de Rio de Janeiro compte elle près de 100.000 cas. Selon le ministère brésilien de la santé, ce sont les femmes qui sont le plus touchées par l'épidémie (55,5% des cas). Au niveau de l'âge, ce sont les personnes entre 30 et 60 ans qui sont le plus touchées par cette maladie (plus de 800.000 cas).

La dengue est une infection virale qui se transmet aux humains par les moustiques. Elle est courante dans les climats tropicaux et subtropicaux. Si la plupart des personnes infectées ne présentent que de légers, voire aucun symptôme, la dengue peut provoquer «une forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, de nausées et de vomissements», rappelle l'institut Pasteur. Les symptômes persistent généralement «de deux à sept jours».

L'institut Pasteur rappelle qu'il «n’existe pas de traitement spécifique contre la dengue» mais que les symptômes liés à la maladie peuvent être «traités avec des antalgiques». Le meilleur moyen de se protéger de la maladie est d'utiliser des répulsifs, porter des vêtements couvrants et installer des moustiquaires.