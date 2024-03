Les «10.000 pas par jour» validés par une étude scientifique

Déjà recommandé par l'OMS marcher 10.000 pas par jour est un moyen efficace d'améliorer sa santé, réduisant le risque de décès prématurés et d'accidents cardiaques. Une recommandation qui vient d'être validée scientifiquement.

Marcher, pour être bien dans ses baskets. Mais à quel point ? Les 10.000 pas par jours préconisés sont-ils vraiment nécessaires pour la santé ? Une question à laquelle répond une étude publiée par New Scientist.

Cette étude a été menée par Matthew Ahmadi et ses collègues de l’université de Sydney, en Australie, sur 72.000 participants, âgés en moyenne de 61 ans. «Nous avons pu quantifier les pas quotidiens», a-t-il expliqué.

Les participants ont été suivis pendant un peu moins de sept ans en moyenne, au cours desquels 1.633 personnes sont décédées. Au total, 6.190 problèmes de santé liés à une maladies cardiaque ont été enregistrés.

diminution de décès et d'accidents cardiaques

Les chercheurs ont calculé que le nombre de pas optimal à faire par jour se situe entre 9.000 et 10.000, prouvant rigoureusement que ce chiffre «était associé à une diminution de 39% du risque de décéder pendant la durée de l’étude, et de 21% du risque d’être victime d’un accident cardiaque au cours de cette même période».

Ces calculs ont été effectués indépendamment du fait d’être fumeur ou pas, de pratiquer une autre activité physique ou d’avoir tel ou tel régime alimentaire.

Contre la sédentarité

Si le nombre de personnes incluses dans l’étude est important et que l’étude semble rigoureuse, les accéléromètres portés au poignet ne sont pas tout à fait précis, a déclaré Dale Esliger de l'Université de Loughborough au Royaume-Uni.

Les chercheurs n’ont pas non plus pris en compte le nombre de pas effectués par minute. «Il se peut qu'environ 6.000 pas effectués à une cadence plus élevée soient tout aussi protecteurs pour la santé que 10.000 pas plus lents», a-t-elle expliqué.