Mort d'Akira Toriyama : qu'est-ce qu'un hématome sous-dural, qui a provoqué son décès ?

Akira Toriyama, le mangaka et créateur de la célèbre série «Dragon Ball», est décédé à 68 ans d’un hématome sous-dural aigu. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Les fans de la célèbre série «Dragon Ball» sont en deuil ce vendredi 8 mars, en raison du décès du mangaka Akira Toriyama. Le créateur de Son Goku est décédé d’un hématome sous-dural aigu. Il s’agit d’un hématome qui se forme à l’intérieur de la boîte crânienne à la suite d’un traumatisme crânien.

Les hématomes sous-duraux doivent leur nombre à la «dure-mère», une membrane fibreuse qui entoure le cerveau et la moelle épinière. La dure-mère sépare l’os de la boîte crânienne de l’intérieur du cerveau, et est la plus externe des trois membranes constituant les méninges, avec l'arachnoïde et la pie-mère. Les hématomes sous-duraux se forment donc dans cette zone, entre la dure-mère et l’arachnoïde.

Dans le cas d’Akira Toriyama, il s’agit par ailleurs d’un hématome sous-dural aigu, comme l’a précisé sa maison d’édition. Dans ce cas précis, les symptômes apparaissent quelques minutes voire quelques heures après la lésion. Lors d'un choc, une veine du cerveau se déchire, et provoque une hémorragie. Il est alors nécessaire de pratiquer une chirurgie d’urgence pour évacuer le sang qui s’accumule à l’intérieur du crâne.

Une hémorragie rapide

Ce type d’hématome sous-dural découle d’une hémorragie rapide, consécutive à un traumatisme crânien, qui peut survenir lors d’un gros choc, comme une chute ou un accident de voiture par exemple. S'il n'est pas traité à temps, l'hématome peut provoquer une augmentation de la pression dans la boîte crânienne, des paralysies ou convulsions, le coma ou la mort.

La prise de traitements anticoagulant peut augmenter le risque de développement d’un hématome sous-dural.