Santé : ce qui pourrait changer sur le remboursement des transports médicaux

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’est interrogé sur une revalorisation du remboursement des transports médicaux, qui étaient intégralement pris en charge. Voici ce qui pourrait changer à l'avenir.

«Est-il encore légitime et pouvons-nous encore nous permettre que nous remboursions l’intégralité des transports médicaux pour 5 milliards d’euros par an ?», a déclaré Bruno Le Maire. En effet, après une baisse des remboursements de soins dentaires ainsi que la prochaine augmentation des franchises médicales sur les médicaments et consultations, il se pourrait que les frais de transports médicaux ne soient plus pris en charge.

Cela fait suite aux interrogations du ministre de l’Économie au cours de la commission des Finances de l’Assemblée nationale de ce mercredi 6 mars. Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le recours aux transports médicaux a atteint 5,7 milliards d’euros en 2022.

Des frais pris en charge par l’Assurance maladie

Une hausse qui serait due au vieillissement de la population et à l’augmentation du nombre de patients souffrant de diabète ou d’insuffisance cardiaque ou respiratoire, qui nécessite un transport médical régulier. En effet, les personnes souffrant d’affection longue durée (ALD), représentant le plus gros pourcentage d’utilisation des transports médicaux (80 %). Une remise en question du dispositif de prise en charge à 100 % peut donc être envisagée. Toutefois, aucune décision officielle n’a, pour l’instant, été prise ou évoquée à ce sujet.

Les dépenses de transports sanitaires totalisées en 2022 sont presque intégralement remboursées par l’Assurance maladie. Cette année-là, 5,6 milliards d’euros avaient été pris en charge, représentant donc 97 % du montant total de la consommation de transports médicaux du pays.

Enfin, certains patients ont privilégié les taxis, dont les tarifs sont, en moyenne, plus élevés. De ce fait, en 2022, les déplacements sanitaires avec un taxi ont été chiffrés à 2,6 milliards d’euros et donc 45 % du montant total des dépenses effectuées.