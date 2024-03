TikTok : pourquoi devient-on accro ?

L’addiction aux réseaux sociaux et notamment à TikTok représente un véritable risque chez certains jeunes, jouant sur des facteurs de vulnérabilité. Mais d’où vient ce phénomène ?

Loin d’être une nouveauté, l’addiction aux réseaux sociaux, en particulier à TikTok actuellement, prend de plus en plus d'ampleur, allant même jusqu’à provoquer l'ouverture de cliniques de désintox spécialisées en Suisse. Hélène Romano, psychologue et docteur en psychopathologie, a expliqué pour CNEWS l’origine de cette addiction.

l'addiction, le piège d'un monde virtuel

«L'addiction, c’est une perte de liberté», a affirmé la psychologue. «Le cerveau fonctionne comme un ordinateur déséquilibré. Le support (vidéo, cigarette, jeux...) va surstimuler et sécréter à haute dose l’hormone du plaisir et du bien-être - la dopamine – de sorte à ce que la vie sans devienne insupportable».

L’addiction donne une illusion de contrôle car le support, quel qu’il soit, permet de penser à autre chose. Ainsi, le processus de l’addiction est un processus d’évitement par rapport aux peurs et aux angoisses qui peuvent être apaisées à travers un monde virtuel.

Une quête affective, une quête de soi

En ce qui concerne TikTok, la psychologue émet une hypothèse largement partagée. L’addiction proviendrait de ce besoin de reconnaissance, qui est immédiat sur l'application puisqu'aucune frontière n'arrête le partage des vidéos postées.

TikTok offre la possibilité de vivre entre ce que la psychologue appelle «un principe de rêve» et le monde de la réalité. Le passage de l’un à l’autre se fait naturellement en grandissant mais l’usage du numérique complique le cheminement.

«Sur TikTok, je me montre virtuellement. Mais paradoxalement, on me reconnaît réellement», a-t-elle illustré.

un révélateur de souffrance

«Les jeunes succeptibles d'être blessés psychiquement par TikTok sont souvent des jeunes déjà vulnérables», a expliqué la psychologue. «Se sentant mal dans leur peau, dans leurs études, avec leurs parents...»

Mais on remarque aussi que certains jeunes n’avaient pas de problèmes spécifiques dans leur vie et à cause de TikTok se sont créé un mal-être.

Les filtres floutant les imperfections sont à l’origine de nombreux complexes, dysmorphologies et incitent à la chirurgie esthétique de plus en plus jeune.

Dans tous les cas, il y a quelque chose au niveau de l’identité qui a été blessé. L'addiction à TikTok s'exprime alors par l’isolement, l'absence de vie sociale, une connexion permanente et un mal-être profond une fois coupé.

«L'habilité aux écrans fait qu’on est face à quelque chose de nouveau», a déclaré la psychologue. «Pour la première fois, les enfants en savent plus que les adultes», insistant sur la difficulté à gérer le problème.