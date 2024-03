Manque de sommeil : voici les 7 signes qui doivent vous alerter

Quand on ne dort pas suffisamment, le corps envoie des signaux d'alerte. Mais encore faut-il les reconnaître. Alors que la journée internationale du sommeil a lieu aujourd'hui, voici 7 signes qui prouvent que vos nuits sont trop courtes.

un plus grand appétit

Qui dit fatigue, dit appétit stimulé. En effet, le manque de sommeil augmente la production de ghréline, l’hormone responsable de la sensation de faim, et diminue le taux de leptine, qui, elle, est liée à la sensation de satiété. Résultat, on a tendance à manger plus, et surtout des aliments gras et sucrés, ce qui favorise la prise de poids.

Une mauvaise mémoire

Le sommeil joue un rôle essentiel dans le processus de mémorisation et de concentration. Quand on ne dort pas assez, on a donc plus de mal à assimiler et à retenir certaines informations. De plus, cette dette peut affecter le cortex préfrontal, zone du cerveau en charge du raisonnement, altérant ainsi notre capacité de jugement et de prise de décision.

une humeur irritable

Soyez d'autre part attentif à votre humeur. Si vous vous sentez plus anxieux, agressif ou irritable que d’habitude, cela peut signifier qu’il est nécessaire de dormir davantage. Se priver des bras de Morphée peut en effet engendrer une instabilité émotionnelle.

DES TROUBLES DE LA CONCENTRATION

Le manque de sommeil peut avoir un impact significatif sur notre capacité à nous concentrer et à maintenir notre attention. Si vous remarquez que vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche, que vous vous sentez distrait ou que votre esprit vagabonde fréquemment, cela peut être un signe que vous ne dormez pas suffisamment.

UNE santé fragile

Le sommeil joue un rôle essentiel dans le renforcement de notre système immunitaire. Lorsque nous dormons, notre corps se régénère et se répare, ce qui est crucial pour maintenir une fonction immunitaire saine. Un manque de sommeil chronique peut affaiblir notre système immunitaire et nous rendre plus vulnérables aux infections et aux maladies. Si vous remarquez que vous tombez malade fréquemment, que vous avez du mal à récupérer rapidement ou que vous ressentez une fatigue persistante, cela peut être dû en partie à un manque de sommeil adéquat.

une Diminution des Performances Physiques

Un manque de sommeil peut sérieusement affecter les performances physiques. Les personnes qui ne dorment pas suffisamment vont constater une baisse de leur énergie et de leur endurance. Cela se traduit souvent par une réduction de la force, une coordination moins précise et un temps de réaction plus lent.

des Problèmes de Peau

Le manque de sommeil peut également avoir un impact visible sur la peau. Le sommeil est un moment où la peau se régénère et se répare. Un manque de sommeil peut entraîner un teint terne, des poches sous les yeux, et même aggraver certaines conditions cutanées comme l'acné.

Il est important de reconnaître ces signes et symptômes afin de prendre des mesures pour améliorer votre qualité de sommeil. Assurez-vous de vous offrir suffisamment de temps de repos et d'adopter de bonnes habitudes de sommeil, comme avoir un environnement propice au sommeil, maintenir une routine de sommeil régulière et éviter les stimulants avant le coucher.