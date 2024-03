Santé : nos artères seraient saturées de microplastiques, selon une nouvelle étude

Selon une étude sur l’effet du plastique sur la santé, l’être humain ingère l’équivalent d’une carte bleue par semaine. Une présence de microplastiques dans le corps qui pourrait favoriser les maladies cardiaques.

Un constat aussi surprenant qu’inquiétant. En 2024, en moyenne, la quantité de plastique ingérée par un être humain chaque semaine équivaut à une carte bleue. Cela s’explique notamment par l’érosion du plastique qui entraîne la formation de microplastiques, des petites particules inférieures à 5 millimètres dispersées dans l’environnement.

À travers les aliments, l’eau ou même l’air, ces particules ont la capacité de pénétrer le corps humain et d’atteindre la circulation générale. Mais alors, est-ce dangereux pour la santé ? Pour cela, une étude, publiée dans The New England Journal of Medecine, s’est penchée sur la question de la présence de microplastiques dans les plaques d'athérome des artères qui mènent le sang du cœur vers le cerveau.

Risque de crise cardiaque et de décès

Pour ce faire, des chercheurs italiens de l’IRCCS MultiMedica ont cherché des preuves auprès de 257 adultes opérés entre août 2019 et août 2020 de l’athérosclérose, une maladie qui se caractérise par l'accumulation de plaques d'athérome dans les artères. Après une analyse chimique et microscopique, les chercheurs italiens ont constaté que plus de la moitié des participants présentaient des microplastiques dans leurs plaques artérielles.

Par la suite, les participants ont été suivis par l’équipe de chercheurs jusqu’en juillet 2023. Pendant les trois ans, ces derniers ont remarqué un risque quatre fois plus élevé de maladie cardiaque et de décès chez les patients dont les plaques contenaient des microplastiques. En revanche, cela ne veut pas dire que les particules de plastique sont la cause des maladies cardiaques.

Néanmoins, les microplastiques présents dans la circulation sanguine pourraient engendrer des inflammations, ce qui favorise les risques de crise cardiaque et d’AVC. Les chercheurs ont constaté cela après avoir remarqué des niveaux élevés de molécules inflammatoires dans les plaques contenant du plastique.

Face à la prolifération du plastique, issu de l’industrie pétrochimique, il est donc nécessaire de connaître l’effet de ces molécules sur notre santé. On le sait, le plastique est l’une des plus grandes sources de pollution sur notre planète, notamment en contaminant l’eau, l’air et la terre. Et pourtant, les effets sur les écosystèmes et la santé sont encore à étudier.