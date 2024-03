Une simple prise de sang peut détecter un cancer colorectal, d'après une étude

Une nouvelle technique de dépistage du cancer colorectal est en cours d’évaluation par des scientifiques. Cela permettrait d’éviter l’analyse des selles et les coloscopies.

Le cancer colorectal constitue le deuxième plus meurtrier en France, représentant près de 12 % de l’ensemble des décès par cancer. Aujourd’hui, à partir de 50 ans, chaque Français doit procéder à un dépistage organisé de cette maladie, contre 45 ans aux États-Unis.

Toutefois, beaucoup ne le font pas. En cause, la gêne que représentent les coloscopies et analyses des selles, mais qui demeurent aujourd’hui les seuls moyens de dépister ce cancer au stade précoce et de pouvoir alors éliminer la tumeur.

Pour contrer cette problématique, des scientifiques de la société de biotechnologie Guardant Health ont développé l’idée d’un test sanguin. Leur étude, parue dans la revue The New England Journal of Medicine, repose sur un principe simple, «les cancers du côlon et les polypes relâchent dans le sang des fragments d’ADN».

87 % de cancers détectés

Les scientifiques ont donc fait appel à 10.258 volontaires éligible au dépistage de ce cancer. Le premier critère de jugement était la sensibilité au cancer et la spécificité des néoplasies avancées (cancer colorectal ou lésions précancéreuses avancées) par rapport à la coloscopie. Le deuxième critère était la sensibilité pour détecter les lésions précancéreuses avancées.

Le test a permis de détecter 87 % des cancers au stade précoce. En clair, le principal obstacle reste la mauvaise détection des polypes qui ne sont détectées qu’à 13 %. Or, avec analyse des selles, celles-ci sont détectées à 43 % et à 94 % avec la coloscopie.

Ce test sanguin doit donc encore être travaillé, mais montre d’ores et déjà des avancées encourageantes, qui permettront d’inciter plus de personnes à procéder à ce dépistage préventif.