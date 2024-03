Sidaction 2024 : «N'arrêtons pas le combat», lance l'association à l'occasion de ses 30 ans

Le week-end du Sidaction 2024 s’ouvre ce vendredi 22 mars, jusqu’à dimanche. L’association de lutte contre le VIH fête ses 30 ans cette année et continue d’appeler aux dons pour venir en aide aux personnes séropositives et soutenir la recherche, car contrairement aux idées reçues, le virus du sida circule toujours.

«N’arrêtons pas le combat.» C’est en février 1994 que l’association Ensemble contre le Sida, devenue le Sidaction en 2005, a été créée. Trente ans plus tard, l’organisation continue sa lutte contre le VIH/Sida. Le week-end du Sidaction 2024, auquel le groupe Canal+ s'associe, a lieu à partir de ce vendredi 22 mars, et jusqu’à dimanche.

«Dès la première année, nous avons contribué aux avancées scientifiques en finançant, par exemple, un projet permettant de mieux mesurer la charge virale du VIH, qui, on le sait, est devenue le marqueur clé du bon fonctionnement des traitements. Trente ans après, nous nous engageons résolument dans le soutien à une recherche innovante, pluridisciplinaire et internationale, qui nous mènera vers la rémission, libérant ainsi les personnes de leur traitement quotidien et nous l’espérons, un jour, vers la guérison définitive», a déclaré l’association dans un communiqué.

Car effectivement, si aujourd’hui, grâce aux progrès scientifiques et de la médecine, les personnes infectées qui suivent un traitement ne meurent plus du Sida, le virus continue de circuler, et avec lui, les idées reçues sur les malades.

Beaucoup ignorent encore leur séropositivité

Selon les dernières données de Santé Publique France, environ 190.000 vivaient avec le VIH en France en 2021, et environ 5.000 personnes ont découvert leur séropositivité en 2022, dont 14% sont des jeunes de moins de 25 ans. Par ailleurs, selon les estimations, environ 24.000 personnes dans l'Hexagone ignorent leur séropositivité. Dans le monde, environ 39 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 1,5 million d'enfant, selon les données Onusida, et 630.000 personnes sont décédées de maladies liées au sida en 2022.

«Depuis trente ans, nous n’avons pas arrêté de nous battre. Des générations entières se sont mobilisées pour lutter contre le VIH. Trente ans après le premier Sidaction, nous nous devons d’honorer ces efforts et de poursuivre le combat. Nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant», a ajouté l’association.

C’est notamment le sens de la campagne de communication du Sidaction 2024, incarnée par Mylène Farmer, qui a prêté sa voix sur une musique de Woodkid : «Depuis trente ans, face au VIH, on n’a pas arrêté de s’aimer, de pleurer, de chercher, de demander, de progresser... Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit d’arrêter. Continuons le combat. Faites un don.»

Depuis 30 ans, face au VIH, on n’a pas arrêté de s’aimer, de pleurer, de chercher, de demander, de progresser... Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit d’arrêter.





Continuons le combat. Faites un don. #Sidaction2024





Merci à #MyleneFarmer pour la et @Woodkid pour la pic.twitter.com/7YiR3nFrhM — Sidaction (@Sidaction) March 18, 2024

Les dons envoyés au Sidaction permettent de soutenir la recherche, pour par exemple, réussir à identifier un vaccin contre le VIH, qui n’existe toujours pas aujourd’hui, mais également pour rendre plus accessibles et plus simples les traitements disponibles pour les personnes séropositives, et amplifier le nombre de dépistages.

Mais les campagnes du Sidaction ont également pour vocation de mieux informer sur la maladie. Selon un sondage Ifop pour le Sidaction publié en novembre dernier, les idées reçues sur le VIH/Sida sont en augmentation chez les jeunes de 15 à 24 ans. Par exemple ; 16% d’entre eux pensent que le VIH peut se transmettre en serrant la main d’une personne séropositive, 25% en entrant en contact avec la transpiration ou en buvant dans le même verre, et même 30% des jeunes pensent qu’il peut se transmettre par un baiser avec une personne séropositive.

C’est notamment pour cette raison qu’en mars 2023, le Sidaction, le Mouvement français pour le planning familial et SOS Homophobie avait saisi le tribunal administratif de Paris pour obliger l’État à faire respecter la loi du 4 juillet 2021 sur l’obligation des trois séances annuelles d’éducation à la sexualité, du CP à la Terminale, pour mieux informer sur les modes de transmission et les risques du VIH.

Il est possible de soutenir le Sidaction par téléphone, en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit), par internet sur le site www.sidaction.org, ou par SMS en envoyant le mot «DON» au 92 110 pour effectuer un don de 10 euros. Par ailleurs, 66% du montant du don est déductible des impôts.