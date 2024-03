Cancer de Kate Middleton : qu’est-ce qu’une chimiothérapie préventive ?

Kate Middleton a annoncé ce vendredi être atteinte d’un cancer, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Elle a précisé qu'elle suivait désormais une chimiothérapie préventive. Mais en quoi consiste ce traitement ?

Une annonce choc. Ce vendredi 22 mars, Kate Middleton a expliqué, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, être atteinte d'un cancer après son opération abdominale subie en janvier. La Princesse de Galles a annoncé avoir commencé un traitement contre la maladie, une chimiothérapie préventive : «Je suis au premier stade du traitement», a-t-elle expliqué.

