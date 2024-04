Il remarche grâce aux cellules souches, une toute nouvelle thérapie redonne espoir (vidéo)

Des chercheurs américains sont parvenus à aider la réparation de la moelle épinière d’un patient paralysé, lui permettant de se tenir debout et de remarcher seul. Un véritable miracle rendu possible grâce aux cellules souches.

Après a voir été paralysé du cou jusqu’aux pieds pendant sept années, à cause d’un accident de surf, Chris Barr a retrouvé la motricité de son corps. Un miracle rendu possible grâce aux travaux de recherches des scientifiques de la Clinique Mayo aux Etats-Unis, qui ont mis en place un traitement à base de cellules souches. Celles-ci peuvent se transformer en n’importe quelles cellules sanguines, comme les globules rouges, blancs ou encore les plaquettes.

Depuis cinq ans, Chris Barr suit un traitement en cours d’essais de la clinique, dont il a été le tout premier patient. Celui-ci repose sur la collecte de cellules souches de la graisse abdominale, qui sont par la suite développées en laboratoire, puis injectées dans la colonne lombaire.

Stem cells taken from a patient’s own body could improve movement and sensation with people living with paralysis or spinal cord injury, according to early results from a clinical trial. @reevewill has more on this new hope for spinal cord injuries. pic.twitter.com/pqQeJBZsJs

— Good Morning America (@GMA) April 1, 2024