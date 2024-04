Pays-Bas : une femme de 28 ans, victime de problèmes de santé mentale incurables, va avoir recours à l'euthanasie

Zoraya ter Beek, une Néerlandaise de 28 ans touchée par de graves problèmes de santé mentale, a choisi d’être euthanasiée en mai prochain. Cette pratique, légale aux Pays-Bas, s’est démocratisée ces dernières années, au point d’atteindre la barre des 5 % de l’ensemble des décès recensés dans le pays.

Une décision radicale. Après des années de lutte contre la dépression, l'autisme et les troubles de la personnalité borderline, Zoraya ter Beek, une Néerlandaise de 28 ans, a opté pour l’euthanasie face au manque de traitement disponible sur le marché pour soigner ses maux incurables.

Son médecin, présent à ses côtés pour ses dernières heures, va lui administrer un sédatif puis lui donner un médicament pour arrêter son cœur, sous le regard de son petit ami qui pourra assister à sa mort. Zoraya ter Beek a fait le choix d’être incinérée après son décès et que ses cendres soient dispersées dans un endroit désigné de la forêt.

Légalisée aux Pays-Bas depuis 2001, cette pratique s’est démocratisée dans le pays au fil des années, notamment pour lutter contre les problèmes de santé mentale. En 2022, 5% de l’ensemble des décès constatés dans le pays étaient liés à l’euthanasie.

