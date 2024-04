Tabagisme passif : quels sont les principaux risques sur la santé ?

Le tabac concerne 15 millions de Français au quotidien. On connaît ses méfaits sur la santé des fumeurs. Mais les effets du tabagisme passif sont aussi de plus en plus étudiés.

Sur les 8 millions de morts liés au tabac chaque année dans le monde, 1,3 millions sont des personnes qui ne fument pas, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Avec pas moins de 4.000 substances chimiques, dont 50 cancérogènes, le tabac est un danger de santé publique.

Le tabagisme passif consiste à inhaler la fumée exhalée par des fumeurs à proximité. De nombreuses études sur les ses effets sur les non-fumeurs sont aujourd'hui disponibles.

Plus de trois quarts des non-fumeurs se disent gênés par la fumée et les odeurs liées au tabagisme. Mais les effets ne s'arrêtent pas là : la santé des non-fumeurs est également menacée.

sur les adultes

L’exposition à la fumée augmente de 27% le risque d’avoir une crise cardiaque.

Le risque de développer un cancer du poumon augmente de 25% si votre conjoint est fumeur.

Le tabagisme passif fait doubler le risque de développer un cancer des sinus.

Inhaler la fumée régulièrement altère les parois des artères et double le risque d’accident vasculaire cérébral.

Une exposition d'environ 8 heures par semaine augmente de 10% le risque de développer une arythmie cardiaque.

sur les enfants

Irritation des yeux, du nez et de la gorge.

Fréquence accrue des rhinopharyngites et des otites.

Grand risque de crises d’asthme et d’infection respiratoires comme la pneumonie et la bronchite.

Diminution du développement du pulmonaire.

Chez les nouveau-nés, la fumée augmente le risque de mort subite.

Pour les foetus, des effets peuvent aussi se faire ressentir : fausses couches, grossesse extra-utérine, accouchement prématuré ou encore retard de développement.