Covid-19 : qui est concerné par la nouvelle campagne de vaccination qui démarre ce lundi ?

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre ce lundi 15 avril en France. D’une durée de deux mois, elle ne concerne pas toute la population.

Alors que les JO de Paris 2024 approchent à grands pas, les autorités sanitaires veulent protéger les plus fragiles d’un potentiel retour en force de l’épidémie du Covid-19 favorisée par les grands rassemblements. Par conséquent, une nouvelle campagne de vaccination, organisée conformément à l’avis de la Haute Autorité de santé (HAS), doit démarrer ce lundi 15 avril en France.

Elle doit se dérouler sur une période de deux mois, soit jusqu’au dimanche 16 juin 2024, «avec une extension possible au 15 juillet 2024 en fonction de la situation épidémiologique», peut-on lire sur le site gouvernemental Service-public.fr.

Néanmoins, ce renouvellement vaccinal du printemps 2024 ne s’adresse pas à toute la population.

En effet, la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 concerne principalement les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées, les résidents en Ehpad ou en USLD (unités de soins de longue durée), et toute personne à très haut risque «selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale partagée avec l’équipe soignante», indique encore Service-public.fr.

Pas d'ouverture de centres de vaccination

Attention par ailleurs, ce renouvellement vaccinal doit être effectué à partir de trois mois après la dernière injection ou la dernière infection au Covid-19. Contrairement à l’époque du plus fort la crise sanitaire, il n’y aura pas d’ouverture de centres de vaccination durant cette nouvelle campagne.

Ainsi, les résidents d’Ehpad et des USLD pourront recevoir leur dose de rappel directement au sein de leur structure. En parallèle, pour les autres personnes concernées par ce renouvellement vaccinal, la nouvelle dose de rappel est effectuée par un médecin généraliste, un pharmacien, un infirmier, ou encore une sage-femme ou un dentiste ayant habilité à faire les vaccins contre le Covid-19.