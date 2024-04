Consultation médicale : voici le nouveau montant du reste à charge à partir du 15 mai

Le nouveau montant du reste à charge sera appliqué à compter du 15 mai. Voici la somme fixée par l'Assurance maladie, qui l'a révélé ce mardi 16 avril.

Une somme qui entrera en vigueur dès le 15 mai. Ce mardi 16 avril, l’Assurance maladie a annoncé que le montant du reste à charge des assurés pour une consultation médicale sera de 2 euros.

Ce reste à charge des assurés sur les consultations médicales avait été initialement annoncé aux alentours du mois de juin. Finalement, il entrera en vigueur dès le 15 mai, avec un reste à charge de 2 euros, contre un euro actuellement.

Face à la dégradation des comptes de la Sécurité sociale, le gouvernement a décidé, en janvier, de faire payer un peu plus les patients sur leur consommation de soins, en augmentant la part non remboursée par l'Assurance maladie et les complémentaires santé.

environ 800 millions d'euros économisés

Le 31 mars dernier, un premier volet de la mesure était entré en vigueur, avec le doublement de la «franchise médicale» et qui concernait les achats de boîtes de médicaments, les actes paramédicaux ou encore les transports sanitaires.

En cas de cumul d'actes dans une même journée, le montant ne peut toutefois pas excéder 4 euros de reste à charge par jour sur les actes médicaux et 8 euros sur les transports sanitaires. Un plafond, à hauteur de 50 euros, sera maintenu afin de ne pas pénaliser les personnes nécessitant régulièrement des soins.

Selon le ministère délégué à la Santé, ces mesures doivent permettre 800 millions d'euros d'économie par an aux caisses de la Sécurité sociale.