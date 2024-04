Kendji Girac blessé par balle : urgence absolue, pronostic vital engagé... Quelles sont les différences entre ces statuts ?

La blessure par balle du chanteur Kendji Girac a fait ressurgir des termes tels que «pronostic vital engagé», ou «urgence absolue», régulièrement utilisés lorsqu'un patient est hospitalisé dans un état grave. Que signifient réellement ces statuts ?

Qu'est ce qu'une «urgence vitale absolue» ou un «pronostic vital engagé» ? Ces termes ressortent souvent lors d'affaires où des personnes sont hospitalisées, à l'instar du chanteur Kendji Girac.

Dans la matinée du lundi 22 avril, on apprenait alors que l'artiste, désormais sorti d'affaire, avait été blessé par balle, puis hospitalisé en «urgence vitale absolue» avec un «pronostic vital engagé».

En réalité, ces expressions sont utilisées par la police et les médias, mais pas par les professionnels de santé : «Ce ne sont pas des expressions médicales réelles», explique la médecin Brigitte Milhau sur CNEWS.

Quatre catégories d'urgences

Dans le spectre médical, il existe quatre catégories provenant de la médecine de catastrophe, qui concerne les attentats, les catastrophes naturelles, les accidents, ou des effondrements d'immeubles : l'«urgence absolue», l'«urgence relative», les «personnes impliquées» et les «personnes décédées».

Cette catégorisation s'appelle le triage : «Le mot est moche, mais cette étape est importante pour savoir les urgences pour lesquelles il ne faut absolument pas perdre de temps, et les autres», poursuit le Dr Milhau.

«On va chercher à comprendre quelle est l'urgence vitale. Vérifier les constantes, la fréquence cardiaque, la tension, voir s'il y a une hémorragie, un traumatisme thoracique, des brûlures graves», développe-t-elle.

En cas d'urgence absolue, il ne faut donc pas perdre de temps et trouver rapidement des hôpitaux équipés en termes de matériel mais aussi de professionnels capables de gérer l'urgence en question. La problématique est d'autant plus difficile lorsque plusieurs blessés sont à déplorer.

L'urgence relative peut devenir absolue, et inversement

Dans le cas de Kendji Girac, le terme «urgence absolue» a été employé dans un premier temps, avant que l'état du chanteur ne s'améliore.





Et pour cause, l'état d'un patient peut être fluctuant : «Lorsque l'on voit quelqu'un qui a une balle ayant traversé son thorax, on ne peut pas savoir si elle a touché le cœur, ou une grosse artère comme l'aorte», énumère Brigitte Milhau.

Ainsi, l'état d'une personne hospitalisée peut passer d'une urgence absolue à une urgence relative. Mais l'inverse est aussi possible.

Une urgence relative, décrit quant à elle l'état d'un patient polytraumatisé, qui est à priori conscient et dont les constantes sont bonnes (bonne tension artérielle, pas d'hémorragie).

«Si par exemple, la rate d'un patient a été fissurée par un traumatisme, et qu'elle se met progressivement à saigner, on passe d'une urgence relative à absolue», a conclu la médecin.