Santé : certains émulsifiants pourraient augmenter le risque de diabète

L’Inserm alerte sur certains émulsifiants qui pourraient augmenter le risque de devenir diabétique. Ces additifs sont fréquemment utilisés dans l’industrie agroalimentaire.

Attention à certains émulsifiants. Une étude menée entre 2009 et 2023 sur 104.139 adultes suggère une association entre l’ingestion chronique de certains additifs émulsifiants et un risque accru de diabète.

Après un suivi moyen de sept ans, les chercheurs ont observé que l’exposition chronique à certains émulsifiants était associée à un risque accru de diabète de type 2.

Les résultats de cette étude viennent d'être publiés dans la revue Lancet Diabetes & endoctrinology. Les chercheurs ont cependant évoqué plusieurs limites de leur étude, telles que la prédominance des femmes (79%) dans l’échantillon ou un niveau d’éducation plus élevé que la population générale. Il convient donc de rester prudent.

présents presque partout

Les émulsifiants sont parmi les additifs les plus fréquemment utilisés par l’industrie agroalimentaire. L’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) rapporte que 30 à 60% de l’apport énergétique alimentaire des adultes provient d’aliments ultratransformés.

Une équipe de recherche #Inserm a étudié les possibles liens entre les habitudes d'apports alimentaires en additifs #émulsifiants et la survenue de #diabète de type 2 entre 2009 et 2023. Un émulsifiant, c'est quoi ?





Lire le communiqué : https://t.co/GqpR9Ol4tn

Ces aliments contiennent énormément d’additifs dont les émulsifiants font bien souvent partie, notamment dans certaines pâtisseries, gâteaux et desserts, yaourts, glaces, barres chocolatées, pains industriels, biscottes, margarines et plats préparés.

L’objectif étant d’améliorer leur apparence, leur goût, leur texture et de prolonger leur durée de conservation.

un danger jusqu'ici sous-évalué ?

Même si la sécurité des émulsifiants a été précédemment évaluée sur la base des preuves scientifiques qui étaient disponibles au moment de leur évaluation, le danger aurait pu à l’époque être sous-évalué.

Des études plus récentes tendent à démontrer que les émulsifiants pourraient perturber le microbiote intestinal et augmenter le risque d’inflammation et de perturbation métabolique, pouvant entraîner une résistance à l’insuline et la survenue du diabète, comme l’indique l’Inserm.

Plusieurs autres études épidémiologiques menées ces dernières années suggèrent un lien entre une consommation élevée d’aliments ultra-transformés et un risque accru de diabète et d’autres troubles métaboliques.