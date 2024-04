Santé : la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les adolescents jugée «alarmante» par l'OMS

Dans un rapport publié ce jeudi 24 avril, l'OMS a fait part de son inquiétude quant à la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans, jugeant la situation «alarmante».

«Une menace» pour la santé publique. La branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé a rendu un rapport public, ce jeudi 24 avril, dans lequel il est indiqué que la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans est «alarmante» et requiert une action «urgente» des pouvoirs publics.

«L'utilisation généralisée de substances nocives chez les enfants dans de nombreux pays de la région européenne, et au-delà, constitue une grave menace pour la santé publique», a notamment alerté le directeur européen de l’OMS, Hans Kluge.

D’après les données de ce rapport alarmant, 57% des jeunes de 15 ans ont bu de l’alcool au moins une fois et près de 4 jeunes sur 10 en ont consommé au cours des 30 derniers jours. Pour l’OMS, ces résultats soulignent la «normalisation» de l’alcool, ainsi que la facilité d’y accéder.

L’Organisation mondiale de la santé s’inquiète également de la consommation de cigarettes électroniques, en hausse chez les adolescents.

«La transition vers les e-cigarettes en tant que choix plus populaire que les cigarettes conventionnelles appelle des interventions ciblées», indique l’OMS dans son rapport, préconisant de viser «le placement de produits nocifs dans les jeux vidéo, les programmes de divertissement et d'autres contenus destinés aux jeunes via des plateformes multimédias».

Réalisée tous les 4 ans sous l'égide du bureau Europe de l'OMS, l'enquête HBSC (Health behaviour in school-aged children) décrit les comportements de santé des élèves de 11, 13 et 15 ans et comporte plusieurs volets, dont celui dédié aux substances psychoactives, qui auraient été consommées plus fréquemment en raison du Covid-19.