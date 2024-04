Kit de survie : voici ce qu’il faudrait avoir absolument selon la Croix-Rouge

Les Français ne seraient pas prêts à faire face, si des événements climatiques extrêmes venaient à se presenter, a révélé une étude publiée par la Croix-Rouge ce jeudi 25 avril. L’association a ainsi donné plusieurs indications et fait une liste d’objets nécessaires pour un «catakit» en cas de situation d'urgence.

Les Français ne sont pas prêts face à l’inévitable, constate la Croix-Rouge française. Face aux bouleversements climatiques actuels (inondations, vagues de chaleur, sécheresse, feux de forêt, tempêtes, cyclones), l’association a publié un rapport «Événements climatiques extrêmes : sommes-nous prêts à l’inévitable ?».

Nous publions aujourd'hui notre rapport “événements climatiques extrêmes : sommes-nous prêts à l’inévitable?” avec le @CREDOC. Le constat est sans appel : il y a urgence à apprendre à se préparer aux chocs climatiques.

Et le verdict est inquiétant. Les Français seraient bien démunis si un événement climatique extrême venait à se produire.

Aujourd’hui, seuls 10% des Français ont le réflexe de posséder un sac d’urgence (ou «catakit»), dédié à répondre aux 5 besoins vitaux en cas de crise : hydratation, alimentation, soin, protection et signalement, pour une durée d’1 à 2 jours en cas d’arrivée tardive des secours. Ce «catakit», proposé par la Croix-Rouge permet une autonomie de 48 heures pour une famille de 4 personnes.

Que doit-il contenir ?

Dans une vidéo postée en 2020 sur ses réseaux sociaux, la Croix-Rouge française avait déjà énuméré la vingtaine d’éléments que doit contenir ce sac d’urgence, à savoir :

Une banderole SOS

Des bâtons lumineux qui peuvent éclairer pendant 6 à 12h

Un bloc-notes et un stylo

Des bougies

Un briquet et ou des allumettes étanches

Des cachets de purification de l’eau

Un conteneur de 8 litres

Un couteau suisse

Une couverture de survie

Un cutter

Des gants de manutention

Une gourde d’un litre, vide

Un kit hygiène avec papier toilette et lingettes désinfectantes

Une lampe flash (idéalement à manivelle)

De la nourriture non-périssable

Une radio pour suivre les consignes

Une réserve de 6 litres d’eau potable en bouteille

Un sachet hermétique pour conserver des documents

Des sacs-poubelles

Un sifflet

Une trousse de premiers secours

«Ces événements climatiques extrêmes ne deviennent des catastrophes que si la population est insuffisamment préparée», a souligné l'organisme. Ainsi, la Croix-Rouge a élaboré dix propositions, dédiées à «une meilleure préparation individuelle et collective».

4 Français sur 10 formés aux premiers secours

La formation aux premiers secours est tout en haut de cette liste. Et pour cause, «seulement 40% des Français sont formés aux gestes et comportements qui sauvent, un taux qui reste l’un des plus faibles d’Europe», alerte l'association.

«Les personnes vulnérables sont d’autant plus touchées. A titre d’exemple, 17% des seniors ne disposent pas de téléphone portable et ne peuvent par conséquent pas prendre connaissance des alertes en temps réel», poursuit-elle dans son rapport.

La sensibilisation est d’autant plus importante que la population française semble particulièrement prête à s’engager et à venir en aide aux personnes dans le besoin.

«7 personnes sur 10 se disent prêtes à s’engager aux côtés des associations venant en aide aux sinistrés. Elles sont même 9 sur 10 lorsqu'il s'agit d'apporter de l’aide à un voisin. L’esprit de solidarité est donc bien présent dans notre pays», rappelle la Croix-Rouge française.