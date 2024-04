Choléra : comment s'attrape la maladie, dont les cas se multiplient à Mayotte ?

Mayotte aux prises avec une flambée de choléra. Ce dimanche, 26 cas ont déjà été détectés sur l’île. L’Agence régionale de santé a annoncé qu’une «unité choléra» était ouverte dans un centre médical. Le point sur comment se transmet cette maladie.

La situation à Mayotte semble s’aggraver. Alors que 13 cas de choléra étaient détectés ce vendredi, l’ARS en a annoncé le double ce dimanche 28 avril.

Pour rappel, le choléra est une infection intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae. Il provoque de graves diarrhées et des vomissements, entraînant une déshydratation rapide. S’il n’est pas correctement traité, il peut être mortel pour le patient.

Sa transmission se fait principalement via l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par la bactérie. Ainsi, les sources de contamination peuvent être les eaux usées non traitées, l'eau de boisson contaminée, les fruits de mer crus ou mal cuits provenant de zones contaminées. Les aliments ayant été préparés dans des conditions d'hygiène insuffisantes peuvent aussi être la cause du choléra.

Lorsqu’une personne est contaminée par le choléra, elle devient contagieuse. Ses selles contiennent la bactérie Vibrio cholerae et peuvent infecter l’eau. La transmission directe d’un homme à un autre est plus rare mais peut exister. Une personne malade ne se lavant pas les mains peut en contaminer une autre par le contact.

Les épidémies de choléra surviennent donc plus facilement dans des régions où l'approvisionnement en eau potable et les conditions d'hygiène sont faibles.

À Mayotte par exemple, la surpopulation et la pauvreté sont à l’origine de conditions d’hygiène précaires. L’île souffre également d’une crise de l’eau qui entraîne la consommation d’eau impropre et potentiellement contaminée.