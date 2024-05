Bouton douloureux sur la langue : voici les 3 causes possibles

Ulcère buccaux, infection virale… Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’apparition d’un bouton douloureux sur la langue. Voici les 3 principales causes.

un aphte

Si vous constatez un bouton sur le dessus ou sous votre langue, il est fort probable que ce soit un aphte. Même s’ils sont généralement bénins, ces petits ulcères buccaux n’en sont pas moins douloureux et désagréables. Ces boutons recouverts d'un enduit blanc-jaunâtre sont souvent causés par le stress, la fatigue, et l’absorption de certains aliments, comme l’ananas, les tomates crues et les fruits à coques (noix, amandes…).

un herpès lingual

Plus rarement, il peut s’agir d’un herpès, une infection virale contagieuse causée majoritairement par l'Herpès simplex de type 1. Il se manifeste par des vésicules douloureuses remplies de liquide, qui vont ensuite se percer puis former une croûte. Son apparition est favorisée par un épisode de stress, un gros coup de fatigue, mais aussi les infections. Un fois que ce virius est présent dans l’organisme, il y reste toute la vie.

Un cancer de la langue

Parmi les premiers symptômes du cancer de la langue, on retrouve généralement la présence d’un bouton semblable à un aphte ou d’une masse anormale sur la langue. Le patient peut aussi constater des plaie dans la bouche et éprouver des difficultés à déglutir et à mastiquer. L’apparition d’un ganglion au niveau du cou et l’excès de salivation font également partie des signes cliniques les plus fréquents.