Ce sport serait bénéfique pour la mémoire d’après une étude

Des chercheurs d’une université japonaise ont démontré au travers d’une étude que pratiquer la musculation pouvait permettre d’entretenir la mémoire.

Le cerveau humain comporte encore beaucoup de mystères et demeure l’organe dont le système est le plus complexe à identifier pour les scientifiques. Mais s’il intrigue, ces derniers semblent avoir percé une faille qui nous permettrait d’entretenir sa forme. Ainsi, une activité musculaire occasionnelle serait bénéfique pour la mémoire.

En plus d’entraîner le corps et ses muscles, cela pourrait directement agir sur le cerveau. C’est, en tout cas, ce qu’ont démontré des chercheurs de l’université de Tohoku, au Japon. Selon eux, une activité physique régulière et intense ne serait même pas nécessaire. Une pratique sportive occasionnelle, mais de forte intensité, pourrait suffire à impacter positivement le fonctionnement cérébral.

Des résultats en une seule séance

Pour en venir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé l’expérience sur 60 jeunes de 19 à 27 ans, en bonne santé. Ces derniers se sont donc adonnés à plusieurs exercices de musculation, tout en apprenant des listes de mots. Deux jours plus tard, il leur a été demandé de réciter chacun des mots listés au préalable. Résultat, les participants à la séance de sport avaient plus de mémoire que ceux d’un autre groupe témoin.

Ainsi, une activité sportive intense favoriserait l’activité neuronale. Un bilan sans appel, puisqu’en une seule séance, des résultats ont pu être visibles. Le sport aiderait la partie du cerveau jouant un rôle principal dans la mémorisation à mieux communiquer avec les cortex pariétal et occipital, s’occupant du traitement de l’information sensorielle.

Les chercheurs ont déterminé que cette hausse de l’activité neurologique provenait de la libération de protéines durant l’effort physique. Celles-ci privilégieraient la création de nouveaux neurones tout en stimulant ceux déjà existants.