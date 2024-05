Les enfants nés par PMA ne développeraient pas plus de cancers, selon une étude

Une étude parue ce vendredi annonce que les enfants nés par assistance médicale à la procréation (PMA) ne seraient pas plus enclins à développer des cancers. En revanche, les conclusions scientifiques détectent une légère augmentation du risque de leucémie.

La plus grande étude sur la PMA, jamais menée, vient d’être dévoilée. Sur plus de 8,5 millions d’enfants nés en France entre 2010 et 2021, des scientifiques de l’Inserm, Epi-phare ainsi que des experts de l’assistance médicale de procréation (PMA) ont conjointement participé à cette étude publiée dans la revue Jama Network Open aujourd'hui.

«Les techniques de PMA sont assez récentes et de nombreuses études ont montré jusqu’ici des résultats assez hétérogènes, il fallait compléter les informations existantes», a expliqué Rosemary Dray Spira, épidémiologiste et directrice adjointe chez Epi-phare à l’AFP.

Sur les 8,5 millions d’enfants suivis, 3,1% des enfants soit 260.236 sujets ont été conçus par procréation médicalement assistée. Sur l’ensemble de cette cohorte, 9.256 enfants ont développé un cancer, dont 292 issus d’une PMA.

Les chiffres indiquent donc que la conception d’un enfant par PMA n’augmente pas le risque développer un cancer de tout type.

très Légère augmentation de cas de leucémie

Une légère différence a toutefois été relevée pour les cas de leucémie. «Sur 20.000 enfants entre 0 et 10 ans, environ dix seront atteints d’une leucémie dans la population générale ; d’après notre estimation, pour les enfants nés par FIV (fécondation in vitro ndlr.), on en aura entre treize et quatorze, le risque supplémentaire est donc très rare», a détaillé l’épidémiologiste.

Par ailleurs, la leucémie était le type de cancer le plus développé par la cohorte. Pas moins de 29,1% des cas de cancer était la leucémie notamment lymphoblastique aigüe qui représentait 79,1% des cas.