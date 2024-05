Voici les 8 pays où le risque de cancer de la peau est le plus important

Chaque année, entre 141.200 et 243.500 cas de cancer de la peau sont diagnostiqués en France seulement. Si ces chiffres sont élevés, notre pays n’est pourtant pas le plus exposé à ce risque dans le monde.

Le cancer de la peau a triplé en l’espace de 30 ans. Généralement, deux formes de la maladie sont diagnostiquées : les carcinomes cutanés et les mélanomes. Leurs dégâts sont importants, puisque chaque année en France, ce sont entre 141.200 et 243.500 cas de cancer de la peau qui sont recensés, selon Santé publique France.

Dans le monde, on recense entre 2 et 3 millions de cas par an. Pour rappel, cette maladie est due aux rayonnements ultraviolets naturels, qui causent des changements dans les cellules de la peau. Ce sont donc principalement les personnes exposées au soleil en raison de leur métier qui sont les plus à risque.

L’Europe, la région du monde la plus touchée

La base de données Statista est parvenue à désigner les huit pays où le risque de développement de cancer de la peau est le plus important. Pour cela, il a fallu se pencher sur le pourcentage démographique de la maladie ainsi que le taux d’incidence.

Australie (36,6 cas pour 100.000 personnes en 2020) Nouvelle-Zélande (31,6 cas) Danemark (29,7 cas) Pays-Bas (27, 0 cas) Norvège (26,4 cas) Suède (23,3 cas) Suisse (21,6 cas) Allemagne (20,5)

Contre toute attente, l’étude révèle qu’une grande partie des pays les plus exposés au risque de développement de cancer de la peau n’étaient pas les plus ensoleillés, mais ceux de l’Europe de l’est et de l’ouest. En effet, cette zone du monde a été grandement impactée par le changement climatique et donc, par conséquent, à des saisons de plus en plus chaudes et sèches. Ce à quoi les habitants ne sont pas habitués.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande restent, cependant, en tête. Selon Soleil info, ces deux régions du monde sont fortement touchées par des cas de cancer de la peau en raison de l’origine anglo-saxonne de leur population et du soleil «tropical» auquel elle est exposée.