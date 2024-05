Ménopause : voici les 5 symptômes les plus courants

Période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des menstruations, la ménopause, qui survient en général aux alentours de 50 ans, entraîne plusieurs symptômes. Voici les plus courants.

Les bouffées de chaleur

Pendant la ménopause, il est très fréquent de ressentir des sueurs nocturnes et des bouffées de chaleur, aussi appelées «bouffées vasomotrices». Dans certains cas, elles peuvent même causer des problèmes de sommeil. Ce symptôme est dû à la diminution de la sécrétion des œstrogènes, hormone sécrétée par les ovaires qui prépare notamment à la grossesse.

La sécheresse cutanée

La chute des hormones reproductrices féminines - œstrogène et progestérone - entraîne également une sécheresse cutanée, y compris intime. En effet, il n’est pas rare de souffrir de sécheresse, de brûlures ou d’irritations vulvaires et/ou vaginales. Pour soulager les symptômes, optez pour des produits d'hygiène adaptés.

Une baisse de la libido

Ces changements hormonaux peuvent provoquer d’autres désagréments, comme la baisse du désir sexuel. De plus, certaines femmes ménopausées ont tendance à ressentir des inconforts voire une douleur pendant l’acte, et ce, en raison de la sécheresse vulvaire ou de l'atrophie vulvo-vaginale, un amincissement des parois vaginal lié là encore à la baisse d'oestrogènes.

Des troubles de l'humeur

La fluctuation hormonale et les problèmes de sommeil sont souvent responsables de troubles de l’humeur. Les femmes qui approchent de cette étape de vie ou qui viennent d'être ménopausées ont tendance à se sentir plus irritables, plus anxieuses, voire dépressives. En période de ménopause, une cure de magnésium est souvent recommandée.

la prise de poids

Phénomène naturel et tout à fait normal, la ménopause est par ailleurs synonyme de prise de poids. Durant cette période, le métabolisme ralentit et le corps brûle ainsi moins de calories. La masse graisseuse a tendance à augmenter, en migrant surtout au niveau du ventre, et la masse musculaire à diminuer. Résultat, la balance affiche quelques kilos en plus.