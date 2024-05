Baleines : il existe un «alphabet phonétique» dans le cri des cétacés, selon des scientifiques

Des scientifiques ont pu établir l'existence d'un «alphabet phonétique» chez les cétacés, ce qui leur permettrait de communiquer entre eux et d'être précis dans leurs demandes.

Une avancée majeure dans l’étude des cétacés. Plusieurs scientifiques ont identifié un «alphabet phonétique» dans le cri des baleines, ce qui leur permettrait de communiquer entre elles.

D’après le rapport de ces scientifiques, détaillé dans le journal Nature Communications le 7 mai dernier et qui se base sur les milliers de clics émis par des cachalots, des variations dans le rythme et dans la longueur de ces clics, appelés «codas» permettraient aux cétacés de communiquer entre eux.

Cette découverte confirme que les baleines peuvent transmettre bien plus d’informations que ce que pensaient les scientifiques depuis de nombreuses années.

Un langage toujours impossible à comprendre

«Nous montrons que les codas présentent une structure contextuelle et combinatoire. Premièrement, nous rapportons des caractéristiques jamais décrites auparavant de codas qui sont sensibles au contexte conversationnel dans lequel ils se produisent, et systématiquement contrôlés et imités parmi les baleines. Nous appelons cela "rubato" et "ornementation"», ont détaillé les auteurs dans leur étude.

«Deuxièmement, nous montrons que les codas forment un système de codage combinatoire dans lequel "rubato" et "ornementation" se mélangent avec deux caractéristiques indépendantes du contexte, que nous appelons "rythme" et "tempo", pour produire un grand inventaire de codas distincts», ont-ils poursuivi.

En revanche, il est toujours impossible pour les scientifiques de comprendre la signification des clics des baleines, mais les auteurs imaginent que ce langage pourrait avoir de nombreuses significations.