Tabagisme : la France mauvaise élève de l’Europe, selon une étude

En France, 25% de la population fume, a révélé une étude de l’Organisation européenne du Cancer publiée ce lundi 13 mail. Un chiffre bien au-delà de la moyenne européenne qui compte 18% de fumeurs.

Selon l’organisme, ce tabagisme excessif «tue plus de 48.000 Français chaque année, soit jusqu’à 60% de plus que dans d’autres pays européens».

Le constat est d’autant plus inquiétant que l'accès aux soins est particulièrement difficile dans plusieurs secteurs : un tiers de la population vit dans un désert médical, et les cibles affectées sont les personnes âgées et les habitants de zones rurales.

Aussi, la France ne compte que 1,52 oncologue pour 100.000 habitants, soit deux fois moins que la moyenne européenne, qui est de 3,24 oncologues.

Vers une interdiction de la vente de tabac pour les moins de 21 ans ?

Face à ce constat inquiétant, l’Organisation européenne du Cancer (ECO) a lancé un Manifeste européen contre le cancer, dans lequel figure des objectifs clairs et définis, en parallèle des élections européennes.

Parmi les propositions, figurent l’adoption d’un âge minimum de 21 ans pour la vente de tabac, afin de parvenir à une génération sans tabac d’ici 2040, mais également la taxation des nouveaux produits composés de tabac et de nicotine - au même titre que les cigarettes - et l’augmentation des taux d’imposition sur les cigarettes et le tabac.

L’organisation souhaite aussi élaborer un plan d’action européen, destiné au personnel de santé, et contenant des mesures pour pallier les pénuries d’oncologues en Europe.