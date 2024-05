Troubles psychiatriques dans l'espace public : comment identifier les signes et agir avec discernement face à quelqu'un en crise ?

Depuis la pandémie de Covid-19, les cas de troubles psychiatriques ont fortement augmenté. Ces comportements sont souvent inquiétants et il n'est pas toujours évident de savoir comment réagir de manière appropriée quand on y est confronté.

Ces derniers temps, un homme inquiète les commerçants de Paris. Atteint de troubles psychiatriques, il entre dans les boutiques en demandant de l’aide et se met à lécher le sol. De manière générale, les troubles de santé mentale ont fortement augmenté en France et dans le monde depuis la fin de la pandémie. Il n'est pas toujours aisé de discerner les signes d'une crise psychiatrique et d'agir sans paniquer.

Des hôpitaux psychiatriques saturés

Les études menées par l’OMS ont montré les graves effets de la pandémie sur la santé mentale. «Le virus, parmi d'autres facteurs insécurisants, a contribué à créer un climat anxiogène», a expliqué Hélène Romano, docteure en psychopathologie à CNEWS.

Le problème, c’est qu'il y a de plus en plus de personnes malades et de moins en moins de places dans les hôpitaux psychiatriques. «Les patients sortent et reviennent. Ces allers-retours illustrent bien le manque de moyens investis par l’État», s'est lamentée la psychologue.

«Avant, on pouvait prendre en charge les personnes pendant environ 300 nuits ; aujourd’hui, il est impossible de les hospitaliser plus de trois ou quatre jours. C'est pourquoi, elles se retrouvent dans la rue et parfois sans traitement», nous a-t-elle expliqué.

Comment réagir face à une personne en crise ?

«On reconnaît un trouble psychiatrique à partir d’un comportement anormal, répétitif et compulsif», a décrit la psychologue. Dans un contexte délirant, il est impossible d’avoir une interaction rationnelle avec les individus malades en raison de la déstructuration psychique plus ou moins avancée. Ainsi, «il faut éviter de vouloir les raisonner», a-t-elle conseillé.

Bien que la première réaction soit de leur porter assistance, il est recommandé de ne pas les toucher. «Les individus qui souffrent de démences mentales ont souvent de grandes angoisses vis-à-vis du corps», a-t-elle expliqué.

Ainsi, il est déconseillé de les prendre par le bras, car cela peut provoquer un sentiment d’insécurité et engendrer de la violence. Il faut imaginer «comme une bulle autour d’eux», a illustré la psychologue.

De l'autre côté, être témoin d'une crise psychiatrique peut laisser des séquelles émotionnelles profondes chez les personnes présentes. Il faut être vigilant face aux potentiels traumatismes que la confrontation peut engendrer.

En effet, la présence d'individus présentant des comportements inhabituels peut entraîner des angoisses de mort difficiles à gérer. La psychologue invite à ne pas se moquer des réactions, même si le rire permet de prendre du recul.