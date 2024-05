Allergies aux pollens : la quasi-totalité du pays en alerte rouge 

La quasi-totalité du pays est en vigilance rouge concernant les pollens de graminées d'après le dernier bulletin du réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) publié ce jeudi 16 mai. Seuls quelques départements du nord du pays sont épargnés mais plus pour longtemps d'après le réseau.

Les yeux qui piquent, le nez qui coule et la gorge qui gratte, ces symptômes désagréables que les allergiques aux pollens connaissent risquent de s’intensifier. Ce jeudi 16 mai, la quasi-totalité du pays est passé en vigilance rouge au pollen de graminées d'après le dernier bulletin du RNSA.

Aucun département de la moitié sud n’est épargné. Dans le Nord, le Finistère ainsi que dans huit autres départements de la Manche à l’Aisne la vigilance jaune demeure. Mais le RNSA prévient que ces départements ne devraient pas tarder à passer à leur tour en rouge.

En Corse, en plus du pollen de graminées, celui d’olivier est en vigilance rouge.

Autour de la Méditerranée, les pollens de pariétaires (urticacées) et d'olivier (oléacées) sont de sortie avec un risque d'allergie de niveau faible à moyen. Le risque d'allergie sera aussi faible pour les autres herbacées en floraison (plantain et oseille). Les pollens de pinacées (pin, sapin, épicéa...) pourront jaunir les surfaces extérieures, mais ils ne sont pas allergisants. Attention au pollen de chêne qui est au niveau moyen.

Le temps s’annonce orageux sur presque l’ensemble du pays cette semaine. Ces averses offriront un peu de répit. La mauvaise nouvelle, c’est qu'il sera de courte durée, puisque le pic risque de repartir rapidement. Il se pourrait même que les pluies à venir favorisent la croissance et le développement des graminées.

Les plus allergiques le savent, le pic de l’allergie est proche et ils doivent s’attendre à souffrir jusqu’à la fin du mois de juillet, voire le début du mois d’août, avant de pouvoir souffler.

Les graminées sont les herbacées qui poussent le long des routes, dans les champs, voire même sur les ronds-points. Plusieurs sont très allergisants comme la fléole, le pâturin, l'ivraie, le dactyle, la fétuque, la flouve, le seigne, l'avoine ou encore le blé.

Ils provoquent des symptômes nasaux (éternuements, nez qui coule), oculaires (yeux qui piquent, grattent et/ou coulent), et même respiratoire dans les cas les plus sévères. Les allergiques doivent suivre les traitements prescrits par leurs médecins ou allergologues afin de limiter l’effet des symptômes.

En cas d’allergie, et en plus du traitement prescrit par le médecin, plusieurs gestes du quotidien aident à limiter les effets de l’allergie.

Voici les bons gestes à suivre pour se protéger des pollens et limiter votre exposition : consultez régulièrement la carte de vigilance des pollens sur notre site internet, rincez vos cheveux le soir, aérez les logements avant le lever et après le coucher du soleil si possible... pic.twitter.com/f4c5lNDrzc

— Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) February 15, 2024