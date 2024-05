Tension trop basse : voici les 5 principales causes

La tension artérielle, qui correspond à la pression du sang dans les artères, est dite basse (hypotension) lorsqu’elle est inférieure à 90/60 mmHg. Voici les causes principales pouvant expliquer une telle chute.

La déshydratation

Une hypotension artérielle peut notamment être causée par la déshydratation. Le manque d'eau dans l’organisme entraîne en effet une baisse du volume sanguin en sachant qu’une baisse de tension se manifeste par une faiblesse généralisée et des étourdissements.

La consommation d’alcool

Une consommation importante d’alcool peut entraîner une chute de tension. Et pour cause, l’ivresse entraîne une déshydratation. Les molécules d’alcool perturbent en effet la production de vasopressine par le cerveau, une hormone qui régule l’activité des reins. Ces derniers produisent alors trop d’urine et évacuent donc de grandes quantités d’eau.

La présence d’une maladie

Plusieurs maladies du système nerveux peuvent expliquer une tension basse, c’est-à-dire inférieure à 90/60 mmHg. Parmi elles : la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et le syndrome de Guillain-Barré (SGB). On peut également citer le diabète, l’insuffisance rénale, les trouble de la thyroïde et certains troubles cardiaques, tels que l’infarctus du myocarde, la tachycardie ou encore la valvulopathie.

La prise de médicaments

Par ailleurs, une baisse de la pression sanguine dans les artères peut être associée à la prise de certains médicaments, comme par exemple les antihypertenseurs, les antidépresseurs, les anxiolytiques et les diurétiques. À noter toutefois qu’il n’y a pas toujours de cause médicale. L’hypotension est en effet souvent génétique.

La grossesse

Ce phénomène est assez courant chez les femmes enceintes. Le plus souvent sans gravité, l’hypotension est due aux hormones de la grossesse et doit toutefois être surveillée de près dans certains cas.