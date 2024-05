Trypophobie : quelle est cette phobie méconnue liée à la peur des trous ?

Derrière le mot trypophobie se cache la peur irrationnelle et exagérée des petits trous, et plus précisément des surfaces remplies de petits trous.

Vous détournez automatiquement le regard lorsque vous voyez une passoire ou une éponge ? Alors vous souffrez peut-être de trypophobie. Considérée comme une phobie médicale depuis 2005, ce trouble désigne en effet la peur panique et irrationnelle des trous et surtout des amas de petits trous, serrés les uns contre les autres, comme par exemple les alvéoles d’une ruche d’abeilles, une râpe à fromage ou les pommeaux de douche. Le fruit de lotus est également un bon test pour savoir si vous souffrez de trypophobie.

Comme elles voient ce type de surfaces, les personnes atteintes de ce trouble peuvent ressentir un sentiment de malaise, d’anxiété et de répulsion. Il n’est pas rare d’avoir des sueurs, des palpitations cardiaques, des tremblements ou encore des vertiges. Si cette phobie est méconnue, elle n’en demeure pas moins assez fréquente puisque cette affection toucherait environ 11% des hommes et 20% des femmes.

Comme c’est le cas pour d'autres troubles irrationnels et phobies, le traitement repose essentiellement sur la thérapie d'exposition, une technique de désensibilisation qui consiste à amener le patient à se confronter à ses peurs pour ensuite diminuer la réponse anxieuse.