Bac 2024 : 5 conseils santé pour être en forme

Le mois de juin sonnera le début des épreuves du Bac 2024, source de stress pour de nombreux candidats. Pour les aider à rester en forme pendant les révisions et les épreuves, Studyrama a formulé cinq conseils santé.

Les épreuves du Baccalauréat ne commenceront pas avant le mois de juin mais de nombreux candidats sont plongés dans leurs révisions depuis plusieurs semaines déjà. Pour garder la forme et maintenir l'effort dans la durée, Studyrama conseille aux aspirants bacheliers de mettre en place cinq habitudes saines.

Manger équilibré

L'alimentation est une alliée de taille quand il s'agit d'entretenir la bonne santé du cerveau et du corps en général. A l'approche d'un effort cognitif intense, il est notamment recommandé de miser sur les féculents, les protéines, les oméga 3 ou encore le magnésium.

Les premiers rassemblent notamment les pâtes, le riz, la semoule, le pain ou encore les pommes de terre. Ils servent littéralement de carburant pour le cerveau et leur digestion lente permet de conserver l'énergie sur le long terme. Les protéines stimulent l'attention et peuvent être consommées dès le petit déjeuner, qui ne doit pas être négligé, grâce à des oeufs ou même du fromage.

Les omégas 3 sont également connus pour soutenir le fonctionnement cérébral et peuvent être trouvés dans l'huile de colza, de noix ou dans les poissons gras. Enfin, le magnésium est un allié anti-stress dont bénéficient les mangeurs de chocolat noir et de fruits secs. Ces petites collations peuvent notamment être consommées à 10h pour éviter les fringales avant le déjeuner.

Faire le plein de vitamines

Pour passer des épreuves sereines, il est conseillé de veiller à apporter de bonnes vitamines à l'organisme. La vitamine C mais aussi celles du groupe B sont particulièrement bénéfiques avant et pendant le Baccalauréat, puisqu'elles jouent un rôle essentiel dans la transmission nerveuse, selon Studyrama.

La consommation de fruits tels que les kiwis, papayes ou oranges est une des solutions pour booster les apports en vitamine C. Les vitamines B1 et B3 peuvent quant à elles être trouvées dans la levure de bière. Pour faire le plein d'énergie, il est aussi possible de boire un verre d'eau tiède avec un peu de jus de citron le matin au réveil.

Boire suffisamment

L'hydratation est primordiale pour éloigner la fatigue et rester concentré. Il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, soit environ une dizaine de verres, et de ne pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater.

Il faut évidemment privilégier l'eau aux sodas, sirops et jus de fruits, mais aussi limiter la consommation de café. Studyrama conseille de ne pas dépasser deux tasses par jour, afin d'éviter des désagréments tels que des maux de ventre ou des palpitations.

Bien dormir

Le cerveau assimile au cours de la nuit les éléments révisés pendant la journée. Aussi, il est primordial de lui fournir le repos dont il a besoin. Pour favoriser un sommeil réparateur, il est conseillé de se coucher avant minuit et de conserver un rythme régulier.

Pour bien dormir il vaut mieux éviter de manger trop lourd le soir et de boire du thé ou du café après 16h. Il est également recommandé de limiter les écrans dans les heures qui précèdent le coucher et donc de laisser téléphone, tablette et télévision de côté.

Faire du sport

Rien de tel que l'exercice physique pour évacuer le stress et aérer l'esprit. Pour conserver une belle énergie à l'approche du Baccalauréat, Studyrama conseille de se dépenser deux à trois fois par semaine.

Nage, vélo, course à pied : chacun est libre de choisir sa discipline, le but étant de favoriser la sécrétion d'endorphine. Parfois qualifiée d'«hormone du bonheur», ce neurotansmetteur procure un sentiment de bien-être et est connu pour son action anti-fatigue et anti-stress. Il favorise également le sommeil.