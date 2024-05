Cancer du sein : des scientifiques découvrent comment conserver du tissu mammaire vivant, une avancée majeure

Des scientifiques britanniques ont découvert comment conserver du tissu mammaire vivant pendant plusieurs jours. Cela pourrait révolutionner la prévention et le traitement du cancer du sein.

Pendant au moins une semaine, le Dr Hannah Harrison et son équipe ont réussi à conserver du tissu mammaire viable, en dehors d'un corps humain. Une réussite inédite et particulièrement prometteuse puisqu'elle pourrait permettre aux scientifiques de tester différents traitements médicamenteux sur du matériel vivant, afin d'identifier les plus efficaces.

Financée par l'association britannique caritative Prevent Breast Cancer, cette étude a fait l'objet d'une parution dans le Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia. Elle montre que les chercheurs sont parvenus a maintenir la structure cellulaire des tissus mammaires en les conservant dans une solution spéciale, sous forme d'hydrogel.

D'après le Dr Hannah Harrison, de l'Université de Manchester, cette technique a permis de préserver la capacité des cellules à répondre aux médicaments de la même manière que le tissu mammaire normal. Les échantillons sont restés viables pendant au moins une semaine, parfois plus longtemps.

Meet @DrHHarrison! Her current work, fully funded by Prevent Breast Cancer, introduces a new method to create models of human breast tissue - which will be used to test drugs to prevent breast cancer.





Find out more about Hannah's work https://t.co/petvHWvFIh#breastcancer pic.twitter.com/NOAktrtspJ — Prevent Breast Cancer (@wearepreventBC) May 10, 2024

Jusqu'ici, les techniques utilisées dans le cadre de la recherche ne permettaient pas de reproduire la complexité du tissu humain et notamment certaines de ses caractéristiques connues pour influencer la réponse thérapeutique. Cette découverte pourrait donc faciliter le développement de nouveaux traitements, sans tests sur les animaux, et représente un réel espoir pour la prévention et le traitement du cancer du sein.

«Tous les traitements ne fonctionnent pas pour toutes les femmes, a expliqué Hannah Harrison auprès du Guardian. Cette nouvelle approche signifie que nous pouvons commencer à déterminer quels médicaments fonctionneront pour quelles femmes, en mesurant leur impact sur les tissus vivants.» A terme, les malades pourraient être directement dirigées vers le traitement qui leur convient le mieux, «en fonction de leur constitution génétique particulière».

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. D'après les données de Santé publique France, l'incidence de la maladie est en hausse depuis les années 1990 mais la mortalité, elle, diminue. La survie des personnes atteintes s'est améliorée au cours du temps, notamment grâce aux avancées de la recherche.